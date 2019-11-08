Ульяновские власти разработали законопроект для поддержки молодых специалистов

УЛЬЯНОВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Молодые специалисты госучреждений Ульяновской области смогут рассчитывать на возмещение части стоимости арендуемого жилья и поездки в отпуск благодаря новому законопроекту, который намерены принять в регионе в 2020 году. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов региона.

"Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области разработан проект закона Ульяновской области "О защите и поддержке молодых специалистов в Ульяновской области". Согласно документу, предполагается, что молодые специалисты смогут воспользоваться возможностью вернуть стоимость проезда к месту проведения ежегодного отпуска. Им также планируется частично возмещать стоимость найма жилого помещения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, документ определяет понятие "молодой специалист" и закрепляет его статус. Действие законопроекта будет распространяться на молодых специалистов, принятых на работу в государственные и муниципальные учреждения, в том числе на учителей, медицинских и социальных работников ряд других специальностей. Документ позволит регулировать в регионе вопросы поддержки молодых специалистов.

В пресс-службе добавили, что молодой специалист благодаря документу сможет застраховаться от потери работы в первый год после выпуска. Документ также предполагает доплату наставникам молодых специалистов и выплату молодым специалистам, занявшим призовые места во всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства. Согласно законопроекту, им также будут предлагаться адаптационные программы и стажировки, в том числе за рубежом.

Как уточнил собеседник агентства, в основу законопроекта легло изучение российского и международного опыта. На данный момент проводится обсуждение документа с профсоюзами, депутатами и общественностью. Законопроект предполагается принять в Год молодежи, которым объявлен в регионе 2020 год.