Франция поддержит создание мемориала генералу Гюдену

САРАТОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Франция поддержит идею создания мемориала ближайшему другу Наполеона генералу Шарлю Этьену Гюдену, умершего в Смоленске после получения ранений в ходе Отечественной войны 1812 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщила посол Франции в РФ Сильви Берманн в ходе поездки в Саратовскую область.

ДНК-экспертиза, проведенная французской стороной, подтвердила, что останки, найденные в ходе археологической экспедиции, начавшейся в мае под Смоленском, принадлежат Гюдену. Ранее место его захоронения считалось утерянным.

"Эта работа проходила в сотрудничестве с российскими археологами и историками. Конечно, мы начинаем заниматься этим делом, посмотрим, как мы сможем это решить, в частности, что касается возвращения останков, что касается создания мемориала. Где, когда - все пока слишком рано, и мы не можем пока ответить на этот вопрос. По всей России у нас есть места памяти как раз наполеоновских солдат, и, конечно, в сотрудничестве с Россией мы поддерживаем эту память", - сказала она, отвечая на вопрос о создании мемориала на месте обнаружения останков.

Ранее президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский отметил, что останки могут быть перезахоронены либо в Доме инвалидов, либо у Елисейского дворца в Париже. Берманн уточнила, что во Франции, вероятно, будет проведена торжественная церемония перезахоронения. "Мы с очень большим чувством относимся к этому вопросу. Это один из самых близких генералов Наполеона", - сказала она.

Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер родился 13 февраля 1768 года, учился в Бриеннской военной школе (Франция) вместе с Наполеоном Бонапартом. Во время Отечественной войны 1812 года участвовал в Смоленском сражении, во время боя при Валутиной горе ему оторвало ногу, вторая была повреждена шрапнелью. Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер, место захоронения считалось утраченным. Место захоронения Гудена считалось утраченным. Сохранились многочисленные рассказы очевидцев, однако установить точно не было возможности. Раскопки помогли поставить точку.

Археологическая экспедиция в Смоленске проходит с мая 2019 года под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Организаторами экспедиции выступили Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.