Глава МЧС рекомендовал заняться очисткой русел рек в Новгородской области

ДЕМЯНСК /Новгородская область/, 8 ноября. /ТАСС/. Обследование качества питьевой воды на подтопленных территориях и мероприятия по очистке опасных мест русел рек рекомендовал оперативно провести властям Новгородской области глава МЧС России Евгений Зиничев, где из-за ливней произошли серьезные подтопления территорий. Он прибыл в один из самых пострадавших районов области - Демянский - для осмотра последствий паводка и проведения КЧС, передает корреспондент ТАСС с места событий.

По данным новгородского гидрометцентра, 2-4 ноября в регионе выпала месячная норма осадков. Ликвидация последствий продолжается. По информации ГУ МЧС России по Новгородской области, по состоянию на 12:00 пятницы наблюдается спад уровня воды. Из 11 районов региона подтопленными остаются 10.

"Роспотребнадзор обязательно на выезд сюда [в Демянский район] и взять здесь [пробы], если были очистные сооружения. Это необходимо срочно делать. Второе - здесь река региональная, мы были в Яжелбицах (село в Валдайском районе Новгородской области), там река в национальном парке, но я считаю, что если там заторы и русла не очищены, то весной это может привезти к той же ситуации, что и сейчас. То есть, нужно до того, как речки встанут, провести работу в критически опасных местах", - сказал Зиничев в ходе заседания КЧС в Демянском районе.

По оценке регионального ГУ МЧС, наиболее сложная ситуация с подтоплениями после затяжных ливней кроме Демянского района сложилась также в Валдайском и Крестецком. Зиничев подчеркнул, что местным властям и сотрудникам регионального ГУ МЧС необходимо сконцентрировать внимание на оказании всесторонней помощи населению, особенно пожилым жителям, чьи дома и приусадебные участки оказались подтоплены.

Последствия стихии в Демянском районе

Перед проведением комиссии глава МЧС осмотрел территорию поселка Демянск - райцентра одного из наиболее пострадавших от подтоплений районов Новгородской области. На данный момент вода начала уходить, люди пытаются приводить в порядок свои дома. Как сообщила корреспонденту ТАСС местная жительница Надежда Матвеева, таких наводнений она не помнит 39 лет, которые живет в поселке.

"Я из дома не смогла выйти. Конечно, паводок был очень сильный: напором выгнуло весь забор, естественно, [затопило] все постройки - баня, летняя кухня, гараж, подвал. На приусадебный участок нанесло много песка, а весь плодородный слой снесен начисто", - сказала собеседница агентства.

От эвакуации жители подтопленных домов Демянска отказывались и 5 ноября, когда вода стремительно начала прибывать, и сейчас. Как пояснила ТАСС еще одна жительница Демянска Тамара Варламова, оставлять дом ей не захотелось. В августе он уже пережил подтопление, после летнего паводка женщина успела сделать небольшой ремонт, который теперь планирует проводить вновь. "Пока вода ушла из дома - все полы пошли волнами. Нам предстоит делать большой ремонт. В прошлый раз давали по 30 тысяч и 10 - за участок (компенсации за ущерб). В этот раз не знаю, к нам приезжали, говорили, что будет какая-то компенсация, но пока толком неясно", - сказала она.

Помощь пострадавшим от подтоплений

На час дня пятницы в Демянском районе подтоплены семь населенных пунктов, повреждены водой пять участков дорог, к шести поселениям проезд отсутствует. Всего на 12 часов дня пятницы, по данным МЧС, подтоплено 37 населенных пунктов в 10 районах Новгородской области. Это 79 домов, в которых живут 93 человека. Водой повреждены 11 деревянных переправ, отсутствует проезд к 14 населенным пунктам.

"Социальной напряженности нет, проблемные вопросы решаются в оперативном порядке. В настоящее время все мероприятия организованы в рамках планового выполнения аварийно-восстановительных работ, основные усилия направлены на откачку воды, просушку помещений, оценку ущерба, оказание адресной помощи. Областные средства [на компенсацию ущерба] зарезервированы и будут распределены после подсчета ущерба", - пояснил на заседании первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин.

Глава МЧС России Евгений Зиничев отметил, что региональным и муниципальным властям вместе с ГУ МЧС по Новгородской области необходимо в ближайшие часы оценить ситуацию и понять, необходимы ли дополнительные средства и силы для ликвидации последствий непогоды. "Если необходимо нарастить группировку, то Невский спасательный центр готов выдвинуться", - добавил Зиничев.