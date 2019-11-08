"ВКонтакте" провела конференцию для благотворительных фондов

"ВКонтакте" и Ассоциация интерактивных агентств провели в Москве конференцию для благотворительных фондов VK for Good. Как отмечается в сообщении соцсети, по итогам мероприятия прошел digital-аукцион, где семь некоммерческих организаций (НКО) получили в общей сложности 1950 часов работы рекламных агентств.

"Профессионалы бесплатно помогут НКО в создании и продвижении креативных проектов - как "ВКонтакте", так и на других площадках онлайн и офлайн", - говорится в материале.

Часы работы получил фонд "Теплый дом" (500 часов), фонд помощи животным "РЭЙ" (400 часов), фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями "Подари жизнь" (300 часов). Также агентства помогут "Детскому хоспису", проекту "Чистые Игры", центру "Антон тут рядом", фонду "Александра".

Кроме того, "ВКонтакте" подарила благотворительным организациям сертификаты на 100 тыс. рублей для продвижения проектов в соцсети.

Помимо аукциона, 300 представителей НКО приняли участие в образовательной части конференции. Спикеры из мира бизнеса, рекламы и маркетинга рассказали, как вдохновить СМИ чаще писать о некоммерческом секторе, повысить доверие к благотворительным сборам в интернете, эффективно использовать SMM-инструменты, создавать личный бренд для НКО и многое другое.