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Минюст подготовил проект постановления правительства об отмене правовых актов РСФСР

Согласно документу, отменяются акты, содержащие устаревшее регулирование и имеющие статус "действующие", но не применяющиеся на практике

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции подготовило проект постановления правительства об отмене более 1,2 тыс. актов РФ и РСФСР. Проект документа опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Проект постановления правительства РФ на первоначальном этапе предусматривает признание утратившими силу с 1 февраля 2020 года актов Российской Федерации и РСФСР и их отдельных положений. В перечень актов, предлагаемых признать утратившими силу, включены акты РСФСР из прилагаемого к поручению председателя правительства РФ перечня", - говорится в пояснительной заметке к документу. Всего в перечне значится более 1,2 тыс. актов.

В Минюсте пояснили, что перечень актов, предлагаемых признать утратившими силу, подготовлен с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, юридических лиц и граждан. "Проект постановления не содержит актов, имеющих правоустанавливающий характер, регулирующих вопросы исторического и культурного значения, определяющих перечни памятников истории и культуры, памятных дат и праздников, содержащих действующие социальные нормы", - отмечается в пояснительной записке.

Проектом постановления отменяются акты, содержащие устаревшее регулирование, акты, имеющие статус "действующие", но не применяющиеся на практике. Также в проекте постановления правительства отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного и муниципального контроля, а также обязательные требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов.

"Принятие проекта постановления правительства позволит упорядочить и систематизировать законодательство, а также обеспечить единообразную правоприменительную практику", - говорится в документе.

Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 февраля 2020 года.

Поручение правительства

11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту до 15 ноября подготовить проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года в рамках системы "регуляторной гильотины". Сообщалось, что планируется отменить более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, которые были приняты с 1917 по 1991 годы. Как поясняли ранее в Минюсте, эти правовые акты СССР и РСФСР затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и другие.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)". Также под "гильотину", согласно поручению Медведева, попадут в том числе законы и постановления, принятые еще в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

В новость были внесены изменения (18:56 мск) - добавлены подробности.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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