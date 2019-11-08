Российское историческое общество в 2020 году проведет в регионах конкурс для краеведов

ПСКОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Российское историческое общество (РИО) в 2020 году проведет во всех регионах РФ конкурс среди краеведов, работающих с молодежью. В этом году участие в конкурсе приняли лишь пять пилотных регионов, сообщил в пятницу член президиума РИО, исполнительный директора фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

"В этом году в пяти российских регионах прошел пилотный конкурс краеведов, работающих с молодежью. Этот опыт был признан удачным, поддержан не только председателем Российского исторического общества, но и администраций президента РФ. В следующем году мы его распространим и проведем уже по всей стране. Будем рассчитывать на активное участие отделений в отборе кандидатов для участия в федеральном этапе этого конкурса", - сказал Могилевский на учредительном заседании псковского отделения организации.

Как пояснил Могилевский ТАСС, в этом году в конкуре приняли участие Ленинградская, Тверская и Челябинская области, а также Алтайский и Приморский края. "Там усилиями отделений РИО были проведены конкурсы, отобраны самые яркие краеведы, работающие с молодежью, и лауреаты получили денежные премии от фонда "История Отечества", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, проведение подобного всероссийского конкурса имеет большое значение для популяризации истории среди молодого поколения россиян.

Российское историческое общество было создано в 2012 году. Среди учредителей: Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Эрмитаж, президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. В настоящее время в обществе состоят более 60 организаций, открыто более 40 отделений. Главная цель РИО - объединить усилия государства и граждан для формирования российской исторической культуры, популяризировать отечественную и мировую историю, сохранить национальную память.