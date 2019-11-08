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Главный онколог Минздрава назвал области онкологии, в которых Россия не отстает от Запада

По словам Андрея Каприна, это хирургия, терапия и ядерная медицина
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
© Антон Новодережкин/ТАСС

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Главный внештатный онколог Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Андрей Каприн рассказал журналистам о трех областях онкологии, в которых Россия не отстает в научных разработках или клинической практике от западных стран.

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"Это точно хирургия, потому что наши хирурги славятся во всем мире, и плеяда отечественных хирургов завоевывает самые передовые места. Это теперешнее использование схем терапии, мы четко и последовательно их сейчас выстраиваем. И, конечно, все-таки ядерная медицина. У меня огромная надежда, что это будет наш самый главный конек", - сказал Каприн, отвечая в пятницу на вопросы журналистов после открытия конференции "Ядерная медицина - алхимия современной онкологии", первом международном мероприятии по этой теме, которое проходит в Берлине по инициативе РФ в рамках Недели науки.

Он также отметил, что немецкие коллеги внимательно следят за развитием российской онкологической службы, так как РФ сейчас двигается ускоренными темпами. "Маршрутизация, которую мы сейчас разрабатываем, и контроль над работой регионов, он действительно хорош, и мы видим, как постепенно выстраивается логистика движения пациента из самого удаленного уголка большой страны в сторону профессиональной онкологической помощи", - добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, в РФ уже есть впечатляющие результаты по лечению рака поджелудочной железы. "Мы первые в мире провели брахитерапию поджелудочной железы. У нас сейчас несколько случаев, они очень успешные. Всем известно, что рак поджелудочной железы - это очень сложная локализация, при которой, к сожалению, долго не живут", - добавил он. "Брахитерапия должна дать определенный маневр, чтобы мы могли скомбинировать ее, в том числе с химиотерапией для увеличения специфической выживаемости", - пояснил Каприн.

При этом он отметил, что основные перспективы сотрудничества России и Германии в развитии радиотерапии пациентов с онкозаболеваниями находятся в области объединения усилий по созданию радионуклидов. "Если удастся убедить наших инвесторов, чтобы они, когда мы доклиническое исследование заканчиваем и переходим к клиническому, вкладывали деньги, то это будет колоссальный выигрыш для страны в плане не только мотивирования, но и тех приоритетов, которые заслужила ядерная держава", - указал специалист.

В рамках конференции также было подписано соглашение о трехстороннем сотрудничестве между НМИЦ радиологии Минздрава России, Немецким онкологическим обществом и Форумом имени Коха и Мечникова. В рамках этого документа запланировано проведение совместных научных исследований, научно-практических мероприятий в области онкологии, а также сотрудничество в области превенции и терапии онкологических заболеваний. Кроме того, был подписан меморандум о взаимодействии между НМИЦ радиологии и АО "Русатом Хэлскеа".

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