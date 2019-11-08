Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Грузии проходят митинги у кинотеатров в связи с премьерой фильма "А потом мы танцевали"

Фильм повествует о любви танцора к своему конкуренту. Защитники традиционных ценностей усмотрели в нем ЛГБТ-пропаганду
Описание
© Артём Авакимови/ТАСС

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Акции протеста в связи с премьерой грузино-шведского фильма "А потом мы танцевали", повествующего об однополой любви, проходят в пятницу одновременно у тбилисских кинотеатров "Амирани", "Кавеа Сити молл", "Кавеа Галерея Тбилиси" и батумского "Аполло". Об этом сообщает телекомпания Imedi.

У всех кинотеатров находятся члены неправительственных организаций "Грузинский марш", "Общество защиты прав человека", их сторонники, а также представители духовенства, которые выступают за защиту традиционных ценностей.

Эпицентром протестов является кинотеатр "Амирани", расположенный на проспекте Мераба Коставы. Там несколько раз митингующие пытались прорвать полицейский кордон, попасть в зал и помешать премьере. Были случаи и использования пиротехники. Митингующие нанесли физическое оскорбление оппозиционному политику, экс-депутату парламента Грузии Давиду Бердзенишвили, который пришел поддержать зрителей. Они также нецензурно выражаются в адрес представителей СМИ.

Сотрудники МВД Грузии в общей сложности задержали 11 человек в ходе беспорядков у "Амирани", сообщил директор департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе журналистам.

"С целью срыва показа фильма в Тбилиси на проспекте Мераба Коставы (у кинотеатра "Амирани" - прим. ТАСС) произошли несколько инцидентов, которые устроили собравшиеся граждане. По существующей на данный момент информации, правоохранители на территории, прилегающей к кинотеатру "Амирани", задержали 11 человек", - сказал Сирадзе.

Зрителям, купившим билеты в кино, приходилось проходить в залы под сопровождение полиции. На данный момент показы во всех кинотеатрах, кроме батумского, уже начались. В батумском "Аполло" премьера назначена на 22:00 (21:00 мск).

Фильм "А потом мы танцевали" был снят в 2019 году грузинским режиссером Леваном Акиным. Его уже показали на Каннском кинофестивале. Картина повествует о любви танцора к своему конкуренту. Она также представлена на "Оскар" и борется в номинации "Лучший иностранный фильм". Защитники традиционных ценностей выступают против показа. Они считают, что кино служит ЛГБТ-пропаганде.

Теги
Грузия
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
В РЭО заявили, что решение кабмина по тарифам на мусор снижает рентабельность отрасли
Ранее премьер Дмитрий Медведев исключил налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду из факторов, учитываемых при определении тарифов на обращение с бытовыми отходами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС