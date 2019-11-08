В Грузии проходят митинги у кинотеатров в связи с премьерой фильма "А потом мы танцевали"

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Акции протеста в связи с премьерой грузино-шведского фильма "А потом мы танцевали", повествующего об однополой любви, проходят в пятницу одновременно у тбилисских кинотеатров "Амирани", "Кавеа Сити молл", "Кавеа Галерея Тбилиси" и батумского "Аполло". Об этом сообщает телекомпания Imedi.

У всех кинотеатров находятся члены неправительственных организаций "Грузинский марш", "Общество защиты прав человека", их сторонники, а также представители духовенства, которые выступают за защиту традиционных ценностей.

Эпицентром протестов является кинотеатр "Амирани", расположенный на проспекте Мераба Коставы. Там несколько раз митингующие пытались прорвать полицейский кордон, попасть в зал и помешать премьере. Были случаи и использования пиротехники. Митингующие нанесли физическое оскорбление оппозиционному политику, экс-депутату парламента Грузии Давиду Бердзенишвили, который пришел поддержать зрителей. Они также нецензурно выражаются в адрес представителей СМИ.

Сотрудники МВД Грузии в общей сложности задержали 11 человек в ходе беспорядков у "Амирани", сообщил директор департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе журналистам.

"С целью срыва показа фильма в Тбилиси на проспекте Мераба Коставы (у кинотеатра "Амирани" - прим. ТАСС) произошли несколько инцидентов, которые устроили собравшиеся граждане. По существующей на данный момент информации, правоохранители на территории, прилегающей к кинотеатру "Амирани", задержали 11 человек", - сказал Сирадзе.

Зрителям, купившим билеты в кино, приходилось проходить в залы под сопровождение полиции. На данный момент показы во всех кинотеатрах, кроме батумского, уже начались. В батумском "Аполло" премьера назначена на 22:00 (21:00 мск).

Фильм "А потом мы танцевали" был снят в 2019 году грузинским режиссером Леваном Акиным. Его уже показали на Каннском кинофестивале. Картина повествует о любви танцора к своему конкуренту. Она также представлена на "Оскар" и борется в номинации "Лучший иностранный фильм". Защитники традиционных ценностей выступают против показа. Они считают, что кино служит ЛГБТ-пропаганде.