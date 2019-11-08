В ВОЗ высоко оценили позицию России по вопросу редактирования генома человека

ЖЕНЕВА, 8 ноября. /ТАСС/. Экспертный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам редактирования генома человека высоко оценил позицию российского Минздрава, заявившего, что выдавать разрешение на изменение генома пока преждевременно. Об этом говорится комментарии комитета, опубликованном в пятницу в Женеве.

Комитет расценил позицию Минздрава по вопросу редактирования генома, озвученную 6 октября, как "очень сильную". По его словам, это "обнадеживающий пример того, насколько серьезно ряд стран воспринимают быстрое развитие науки в сфере редактирования генома, особенно человеческих эмбрионов". "Российское заявление в поддержку нынешней работы ВОЗ подает важный пример для регулирующих властей", - констатировали входящие в комитет 18 экспертов. "Коллективно мы несем ответственность за наилучшее применение новых технологий в целях улучшения здравоохранения и благополучия всех людей повсеместно", - отмечается в комментарии.

В сообщении пресс-службы Миндрава РФ от 6 октября говорилось, что выдача разрешения на редактирование генома человека в клинической практике была бы сейчас преждевременной и безответственной мерой, так как на данном этапе развития технологий редактирования генома не изучены возможные осложнения в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Ранее поступили сообщения, что российский молекулярный биолог Денис Ребриков планирует получить разрешение на редактирование генома эмбриона будущего ребенка семейной пары с наследственной глухотой. В Минздраве, однако, подчеркнули, что на сегодняшний день развитие технологий редактирования генома таково, что об их клиническом применении говорить пока рано.

В ВОЗ в феврале текущего года был создан, а в марте собрался в Женеве на первое заседание экспертный комитет по вопросам принципов и надзора в области редактирования генома человека. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, "в настоящее время безответственно кому бы то ни было осуществлять клиническое применение редактирования генома зародышевых клеток человека". Организация рекомендовала регуляторам и этическим комитетам воздержаться от выдачи разрешений на подобные клинические исследования. Минздрав России полностью поддержал позицию ВОЗ по данному вопросу, получившую дальнейшее развитие на второй встрече экспертного комитета в августе 2019 года.