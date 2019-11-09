В Забайкалье задержали "черных лесорубов", срубивших более 100 сосен

ЧИТА, 9 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала пятерых жителей Забайкальского края, которых подозревают в незаконной рубке более 100 сосен. Организатор группы заключен под стражу, сообщается в субботу на сайте регионального УМВД.

"В Читинском районе задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной рубке деревьев. Установлено, что в течение нескольких месяцев члены группы под руководством 35-летнего жителя села Верх-Чита спилили более ста сосен, причинив государственному лесному фонду РФ ущерб в размере свыше 370 тыс. рублей. На период расследования в отношении организатора [группы] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всего задержаны пять человек в возрасте 25-40 лет. Все они - жители Читинского района. У подозреваемых изъяли автомобили "КамАЗ" и ГАЗ-66, погрузочный трактор МТЗ-82, четыре бензопилы и древесину. Дома у одного из них обнаружили 300 тыс. рублей - предположительно, добытых преступным путем.

Организатору группы предъявили обвинение по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере, организованной группой". Санкция этой статьи предусматривает штраф от 1 до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.

Это не первая банда "черных лесорубов", задержанная в Забайкалье с начала года - правоохранительные органы занимаются декриминализацией лесной отрасли региона. В пятницу стало известно о задержании восьми местных жителей, заподозренных в незаконной рубке леса на общую сумму свыше 10 млн рублей.

В июле в ходе рабочей поездки в Забайкальский край вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал, что регион "является чемпионом" по нарушениям лесного законодательства. По данным министерства природных ресурсов края, ущерб от незаконной вырубки леса в Забайкалье с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. В прошлом году он составил 284,15 млн рублей. Общая сумма ущерба, причиненного за 2016-2018 годы, превышает 550 млн рублей.