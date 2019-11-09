"Волонтеры Победы" запустили новый сайт для обучения российских и зарубежных добровольцев

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. В Москве запустили новый портал движения "Волонтеры Победы", который станет ключевой интернет-площадкой подготовки добровольцев для празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в субботу журналистам руководитель движения Ольга Амельченкова.

"Сегодня был дан старт работы нового портала "Волонтеров Победы" (волонтёрыпобеды.рф), который доступен для русскоязычных иностранных граждан. Сайт станет той площадкой, которая объединит Международную команду волонтеров 75-летия Победы", - сказала Амельченкова, добавив, что со следующего года заработает английская версия портала.

Она отметила, что о запуске нового интернет-ресурса объявили на международном совещании по подготовке добровольцев к 75-летию Победы. Участниками мероприятия стали представители 79 регионов России и 33 стран, среди которых Германия, Великобритания, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Эстония и Сербия.

"Мы не зря выбрали сегодняшнюю дату. 9 ноября - Международный день против фашизма и антисемитизма. В этот день в 1938 году произошел первый акт насилия над евреями. Сегодня учащаются случаи преступлений на почве расизма, национализма, религиозной нетерпимости", - рассказала она, подчеркнув, что идеи антифашизма должны поддерживать добровольцы всего мира.

На сайте размещена информация о структуре и проектах "Волонтеров Победа", а также новости о работе добровольцев. Кроме этого, через сайт можно присоединиться к движению.

Также на совещании презентовали концепцию Единого стандарта подготовки волонтеров. Он состоит из блока исторических знаний, который должен знать каждый волонтер, и блока функциональных навыков, связанных с различными аспектами участия добровольцев в организации праздничных мероприятий.