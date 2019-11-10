На Кубани МЧС переведено в режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю переведено в режим повышенной готовности из-за лесных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МЧС.

"ГУ МЧС по Краснодарскому краю перешло на режим повышенной готовности. В поселке Планческая Щель Северского района Краснодарского края продолжает работу межведомственный оперативный штаб по тушению лесных пожаров", - сказал собеседник агентства.

Лесные пожары в Северском районе начались вечером 7 ноября. Причиной возгорания лесной подстилки, по предварительным данным, стали умышленные поджоги.

В субботу специалистам удалось потушить два пожара и три - локализовать.