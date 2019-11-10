В Италии вышла книга о вкладе советских солдат в партизанское движение Сопротивления

РИМ, 10 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Новая книга о вкладе советских солдат, попавших в плен к нацистам во время Второй мировой войны, в партизанское движение Сопротивление на территории Италии представлена в Карраре (Тоскана). Автором книги, основанной на воспоминаниях партизан, а также архивных документах, выступила местная общественная деятельница и переводчик Марта Тонджани. Презентация состоялась в городской библиотеке символично в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, отмечаемый 9 ноября, в присутствии мэра Каррары Франческо Де Паскуале, представителей местного отделения Национальной ассоциации итальянских партизан, российских дипломатов.

Как автор рассказала корреспонденту ТАСС, книга "По велению сердца. Апуанское Сопротивление и вклад советских партизан" родилась из очень личной истории - дружбы местного героя партизанского движения Джино Крудели и уроженца Узбекистана Ахмеда Мамаджанова, воевавшего в Красной армии и попавшего в нацисткой плен. Бежав, он присоединился к партизанам.

"В 1980-х годах, 35 лет спустя после завершения войны Крудели начал искать своего товарища. Зародилась переписка, затем были организованы поездки делегаций", - рассказала Тонджани, секретарь местной культурной ассоциации "Восток". Ее корни восходят к ассоциации "Италия - СССР", становлению которой в провинции Масса-Каррары способствовали и эти контакты.

"Многие документы мне передали внуки Крудели, многие я обнаружила в архивах", - рассказала Тонджани. В результате ей удалось восстановить и опубликовать около 100 имен советских военнопленных, сражавшихся в рядах итальянских партизан и сделавших вклад в освобождение Каррары и других окрестных городов от нацистов. Тонджани убеждена, что СССР сыграл ключевую роль в Победе над нацизмом.

Она особенно подчеркнула недопустимость переписывания истории. В книге рассказывается об участниках движения Сопротивления и в других итальянских областях. Ей удалось найти подтверждение, что более 5 тыс. советских солдат из всех руспублик сражались в партизанских отрядах. Их захоронения разбросаны по всем Апеннинам. Есть три могилы и в районе Каррары.

Описанная Тонджани история далеко не единственная. Итальянские партизаны, многие из которых были членами коммунистической партии, сохранили связи со своими советскими товарищами, приобретенными в совместных сражениях. Самый известный советский солдат, погибший в Италии, - это уроженец Рязанской области Федор Полетаев. Он похоронен на монументальном кладбище Генуи, где установлен памятник советскими властями. Но есть множество малоизвестных историй. Так, итальянский инженер Пьеро Пелиццари подростком в родном Сале (обл. Пьемонт) в 1944 году помог бежать троим советским военнопленным и присоединиться к партизанским отрядам. Он тоже потом неоднократно бывал в СССР и поддерживал переписку как с солдатами, которые были значительно старше его, так и с их потомками.

Мемориальные инициативы

Документацию и память о событиях тех лет призвана хранить Национальная ассоциация итальянских партизан (ANPI). К 75-летию Великой Победы посольство РФ осуществляет целый ряд мемориальных инициатив. Как корреспонденту ТАСС рассказали в диппредставительстве, одна из них связана со сбором земли в местах, где отдали свою жизнь в борьбе с нацизмом и фашизмом защитники Отечества, для Главного храма Вооруженных сил РФ. Его строительство ведется в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Подмосковье.

Первую горстку в Италии дипломаты и представители военного атташата взяли на военном кладбище Триеста, где провели церемонию чествования советских солдат. Там еще в советские годы был установлен памятник, на котором выбиты имена 29 советских солдат. Дата гибели - 2 мая 1945 года.