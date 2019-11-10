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Электроснабжение восстановлено в городе Оха на Сахалине

Свет восстановили во всех домах города
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение восстановлено в сахалинском городе Оха с населением около 20 тыс. человек. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил мэр города Сергей Гусев.

"Было отключение по автоматике на ТЭЦ. Сейчас все жители подключены к электроснабжению по основной схеме", - сказал Гусев.

Без электроснабжения в воскресенье оставались около 20 тыс. жителей города Оха. По данным регионального ГУ МЧС, на местной ТЭЦ проводились аварийно-восстановительные работы.

Город Оха находится на севере Сахалина в 849 км от Южно-Сахалинска.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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