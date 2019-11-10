Пользователи сообщили о сбое в работе "Ростелекома" в Сибири и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Абоненты "Ростелекома" в Сибири и на Дальнем Востоке жалуются на сбои в работе телекоммуникационной компании. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что 97% пользователей не могут подключиться к интернету, еще у 1% наблюдается сбой в работе всех сервисов.

Больше всего жалоб на неполадки поступают из Новосибирска, Томска, Барнаула, Красноярска, Абакана, Иркутска, Читы, Улан-Удэ, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и других городов.

В пресс-службе "Ростелекома" информацию о сбое опровергли, сообщив, что все работает в штатном режиме.

"Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи.