Почти 50 населенных пунктов в трех регионах России подтоплены паводком

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Почти 50 населенных пунктов остаются подтопленными в Вологодской, Новгородской и Костромской областях. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Из опасных зон эвакуированы 147 человек, в том числе 33 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 18 человек, среди них семь детей.

"В 17 муниципальных районах трех регионов остаются подтопленными 46 населенных пунктов, 50 жилых домов", - сказал собеседник агентства. Из-за паводка нарушено автомобильное сообщение с семью населенными пунктами в Новгородской и Костромской областях.

На случай необходимости подготовлены 23 пункта, которые могут принять более 2,7 тыс. человек.

О ситуации в Новгородской области

Наиболее сложная ситуация из-за паводка сохраняется в Новгородской области. При этом количество частных жилых домов в регионе, оказавшихся затопленными из-за затяжных ливней, за воскресенье сократилось с 27 до 12.

В регионе 2-4 ноября выпала месячная норма осадков, 6 ноября введен режим ЧС, ликвидация последствий непогоды продолжается. По словам губернатора Андрея Никитина, в понедельник в пострадавших районах начнут работу специальные комиссии, которые оценят ущерб. На основании этих данных жители получат компенсации.

"По состоянию на 18:00 (мск) остаются подтопленными 35 населенных пунктов в 10 районах Новгородской области, подтоплено 12 жилых домов, в которых проживает 25 человек, в том числе один ребенок, повреждено 19 участков дорог, шесть деревянных, отсутствует проезд к двум населенным пунктам в двух районах", - говорится в сообщении.

В пострадавших районах сотрудники МЧС разбирают заторы на реках, откачивают воду и, где возможно, сушат пострадавшие помещения. Утром воскресенья в один из наиболее пострадавших от подтоплений Крестецкий район прибыли сотрудники Невского спасательного центра МЧС.

Как сообщили ТАСС "Новгородавтодоре", на утро воскресенья дорожникам удалось ликвидировать последствия размывов на семи участках дорог в Валдайском, Демянском, Крестецком, Маревском и Шимском районах. "На аварийных участках задействовано более 250 специалистов подрядных организаций и 130 единиц техники", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (19:12 мск) - добавлены подробности о ситуации с паводком в Новгородской области.