Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Почти 50 населенных пунктов в трех регионах России подтоплены паводком

Из них эвакуировали 147 человек

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Почти 50 населенных пунктов остаются подтопленными в Вологодской, Новгородской и Костромской областях. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

На эту тему

Из опасных зон эвакуированы 147 человек, в том числе 33 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 18 человек, среди них семь детей.

"В 17 муниципальных районах трех регионов остаются подтопленными 46 населенных пунктов, 50 жилых домов", - сказал собеседник агентства. Из-за паводка нарушено автомобильное сообщение с семью населенными пунктами в Новгородской и Костромской областях.

На случай необходимости подготовлены 23 пункта, которые могут принять более 2,7 тыс. человек.

О ситуации в Новгородской области

Наиболее сложная ситуация из-за паводка сохраняется в Новгородской области. При этом количество частных жилых домов в регионе, оказавшихся затопленными из-за затяжных ливней, за воскресенье сократилось с 27 до 12. 

В регионе 2-4 ноября выпала месячная норма осадков, 6 ноября введен режим ЧС, ликвидация последствий непогоды продолжается. По словам губернатора Андрея Никитина, в понедельник в пострадавших районах начнут работу специальные комиссии, которые оценят ущерб. На основании этих данных жители получат компенсации.

"По состоянию на 18:00 (мск) остаются подтопленными 35 населенных пунктов в 10 районах Новгородской области, подтоплено 12 жилых домов, в которых проживает 25 человек, в том числе один ребенок, повреждено 19 участков дорог, шесть деревянных, отсутствует проезд к двум населенным пунктам в двух районах", - говорится в сообщении.

В пострадавших районах сотрудники МЧС разбирают заторы на реках, откачивают воду и, где возможно, сушат пострадавшие помещения. Утром воскресенья в один из наиболее пострадавших от подтоплений Крестецкий район прибыли сотрудники Невского спасательного центра МЧС.

Как сообщили ТАСС "Новгородавтодоре", на утро воскресенья дорожникам удалось ликвидировать последствия размывов на семи участках дорог в Валдайском, Демянском, Крестецком, Маревском и Шимском районах. "На аварийных участках задействовано более 250 специалистов подрядных организаций и 130 единиц техники", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (19:12 мск) - добавлены подробности о ситуации с паводком в Новгородской области.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичВологодская областьКостромская областьНовгородская область
Реклама на ТАСС
Адвокат Буркова заявил, что россиянин может быть выдан в США в любой момент
Михаил Ирони отметил, что об итогах рассмотрения Высшим судом справедливости Израиля прошения своего подзащитного узнал из СМИ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС