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Туман стал причиной задержки трех рейсов из Воронежа в Москву

По данным синоптиков, в ближайшие часы туман в регионе рассеется

ТАСС, 11 ноября. Туман стал причиной задержки в понедельник трех рейсов из международного аэропорта Воронежа. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.

"На прилет все приняли. Задержаны три рейса в московские аэропорты. Причина - туман", - сказала она.

Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет рейса S7-1114 Воронеж - Домодедово, который должен был состояться в 10:20, отложен до 12:20, СУ-1351 Воронеж - Шереметьево перенесен с 11:10 на 13:35, РГ-558 Воронеж - Внуково на 11:50 задержан до 12:20.

В региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС сообщили, что туман в Воронежской области в ближайшие часы рассеется. Температура воздуха до плюс 10 градусов, ветер юго-восточный до 11 м/с.

Теги
РоссияВоронежская область
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