Бюст Михаила Калашникова открыли в Казани

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Бюст конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова в понедельник открыли на территории Казанского высшего танкового училища. Мероприятие приурочили к 100-летию со дня рождения конструктора.

"Вчера Михаилу Тимофеевичу Калашникову исполнилось бы 100 лет со дня рождения <...> Михаил Тимофеевич начинал службу в 1941 году механиком-водителем, потом командиром танка, в 1941 году был тяжело ранен, долгое время находился на излечении в госпиталях и в 1944 году приступил уже к новому роду деятельности, ушел в конструкторское бюро, стал изобретателем и в конечном итоге в 1947 году изобрел самый знаменитый в мире автомат, который носит его имя", - сказал на церемонии начальник училища, генерал-майор Кирилл Кулаков.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа, высота монумента составляет более 3 м. Он выполнен из литиевого гранита и окрашен под бронзу.

Монумент создан по проекту "Аллея российской славы" и передан его руководителем Михаилом Сердюковым в дар училищу. Автор бюста - российский скульптор Салават Щербаков.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах.