Суд Петербурга приостановил работу магазина "Лента" после массового отравления сотрудников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник постановил приостановить на 37 суток деятельность магазина "Лента" на улице Савушкина, где ранее отравились сотрудники, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Приморский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Лента" за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"). Суд приостановил деятельность ООО "Лента" на 37 суток", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

В пресс-службе ТАСС подчеркнули, что речь идет только о магазине на улице Савушкина, 112.

В четверг, 7 ноября, пресс-служба "Ленты" сообщала, что число сотрудников, обратившихся к медикам с симптомами инфекционного заболевания, возросло до 100 человек, из которых госпитализированы более 30.