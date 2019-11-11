В администрации Сочи опровергли информацию об обысках в управлении культуры

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Сочи опровергли информацию об обысках в управлении культуры. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.

Ранее в нескольких СМИ появилась информация со ссылкой на источники о том, что представители силовых структур провели обыски в управлении культуры Сочи, которые якобы сопровождались изъятием документов по крупным контрактам, заключенным между администрацией концертного зала "Фестивальный" и гастролирующими артистами в этом году.

"Обысков не было", - сказали в пресс-службе.

Концертный зал "Фестивальный" является одной из визитных карточек города-курорта и одной из значимых концертных площадок России, рассчитан более, чем на 2,5 тыс. мест. Первых зрителей принял в 1979 году. Стал местом проведения песенных фестивалей "Красная гвоздика", "Сочи", "Мир планете", "Пять звезд". За эти годы в "Фестивальном" побывали свыше 7 млн зрителей, прошло более 4 тыс. мероприятий.

В январе концертную площадку возглавил Андрей Безроднов вместо экс-руководителя Евгения Паснюка, арестованного по делу, подробности которого не разглашаются.