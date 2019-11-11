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Репертуар киноцентра "Соловей" перенесут в кинотеатры сети "Каро"

Главной площадкой станет кинотеатр "Октябрь" на Новом Арбате

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Репертуар и ценовую политику киноцентра "Соловей" перенесут в четыре кинотеатра сети "Каро", главной площадкой станет "Октябрь" на Новом Арбате в Москве. Соответствующее соглашение подписано между киноцентром и "Каро", сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе сети.

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"Сеть кинотеатров нового поколения "Каро" и киноцентр "Соловей" заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках сотрудничества запланирована совместная работа по формированию специальной репертуарной программы с соблюдением ценовой политики "Соловья". Основной площадкой коллаборации станет киноцентр "Октябрь", но программа будет представлена также и в других кинотеатрах "Каро" - Каро Sky 17 Авиапарк, Каро 7 Атриум, Каро Vegas 22 и других", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что целью соглашения является сохранение уникальной концепции "Соловья" на базе "Каро" в связи с грядущим закрытием киноцентра.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагается 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы на Дружинниковской улице, владение 15, где расположен кинотеатр. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра. В конце декабря 2018 года в ряде СМИ появились данные, что проектом может заняться группа "ПИК", но в итоге в компании заявили, что отказались от такого приобретения.

Ранее ТАСС сообщал, что киноцентр "Соловей" закроется 15 ноября. Впоследствии киноцентр уточнил, что прекратит работу 2 декабря.

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