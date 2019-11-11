Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Директор воронежской компании возместил 25 млн рублей налогов, неуплаченных за три года

Он заключил фиктивные договоры с несколькими компаниями, но не выполнил обязательства по ним

ТАСС, 11 ноября. Директор воронежской компании, в течение трех лет уклонявшийся от уплаты налогов, вернул в бюджет РФ более 25 млн рублей. Уголовное дело против него прекращено, сообщается в понедельник на сайте Следственного комитета России.

"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям подозреваемый в ходе предварительного следствия добровольно возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени и штрафа на сумму свыше 25 млн рублей. В соответствии с требованиями действующего законодательства, которым предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней и штрафа, уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено", - говорится в сообщении.

Мужчина заключил фиктивные договоры с рядом компаний, однако обязательства по ним не выполнил. При этом в налоговые декларации данные внес. По данным пресс-службы Следственного комитета, общая сумма налога, неуплаченного в период с начала 2015 года по конец 2019-го, превысила 19 млн рублей. Ранее директор к уголовной ответственности не привлекался.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
Архив адмирала Колчака выставили на аукционе во Франции
Архив состоит из 400 предметов, среди которых 25 относятся к омскому периоду жизни адмирала
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС