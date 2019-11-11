Директор воронежской компании возместил 25 млн рублей налогов, неуплаченных за три года

ТАСС, 11 ноября. Директор воронежской компании, в течение трех лет уклонявшийся от уплаты налогов, вернул в бюджет РФ более 25 млн рублей. Уголовное дело против него прекращено, сообщается в понедельник на сайте Следственного комитета России.

"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям подозреваемый в ходе предварительного следствия добровольно возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени и штрафа на сумму свыше 25 млн рублей. В соответствии с требованиями действующего законодательства, которым предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней и штрафа, уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено", - говорится в сообщении.

Мужчина заключил фиктивные договоры с рядом компаний, однако обязательства по ним не выполнил. При этом в налоговые декларации данные внес. По данным пресс-службы Следственного комитета, общая сумма налога, неуплаченного в период с начала 2015 года по конец 2019-го, превысила 19 млн рублей. Ранее директор к уголовной ответственности не привлекался.