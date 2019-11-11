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Дума на этой неделе рассмотрит проект о зачислении братьев и сестер в одну школу

Ранее профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал к принятию во втором чтении поправки, распространяющие это право и на детские сады

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на этой неделе во втором чтении законопроект о преимуществе при зачислении детей в начальную школу или детсад, если в них уже учатся их родные братья или сестры. Об этом по итогам заседания президиума фракции "Единая Россия" сообщил ее руководитель, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Мы рассмотрим и поддержим поправки в закон об образовании, которые предложили наши коллеги, в части гарантий обучения в одной школе детей из одной семьи. Вы знаете, что были такие обращения, когда один ребенок учится, а второй ребенок не может попасть в эту школу. Такие поправки сейчас в закон об образовании приняты [в первом чтении], они нами поддержаны, на этой неделе мы их рассмотрим [во втором чтении]", - сказал он журналистам в понедельник.

В рамках первого чтения речь шла только о праве на зачисление детей в начальные классы той же школы, где учатся их братья или сестры. На прошлой неделе профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал к принятию во втором чтении поправки, распространяющие это право и на детские сады.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссия
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