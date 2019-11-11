Медведев поддержал идею создать реестр юрлиц, привлеченных к ответственности за коррупцию

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение генпрокурора Юрия Чайки о создании реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за коррупционные правонарушения.

"Я хотел бы поддержать эти предложения, которые сделаны генеральным прокурором. И в части работы с подобным реестром, и по другим направлениям", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

В ходе заседания Чайка напомнил, что Генпрокуратура в августе "внесла предложения о совершенствовании законодательства закупочной деятельности в части обязательного введения Федеральным казначейством специального реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за коррупционные правонарушения, которые учтены в законопроекте [о создании реестра]". По его словам, сейчас законопроект находится на стадии согласования, генпрокурор попросил премьер-министра поручить ускорить работу по его завершению.

Также Чайка предложил интегрировать данные из реестра с единой информационной системой в сфере закупок и базой данных Информационного центра МВД.

"Есть еще ряд инициатив. Представляется необходимым разработать план совместных действий правительства и генеральной прокуратуры по обеспечению сохранности выделенных бюджетных средств, их целевого эффективного использования вплоть до достижения конечного результата. Министерству финансов при участии Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга целесообразно разработать действенный правовой механизм недопущения заключения контрактов и субподрядных договоров с фирмами однодневками и фирмами посредниками", - добавил Чайка.

Он также сообщил, что Генпрокуратура поддерживает Федеральную антимонопольную службу в вопросе "необходимости проведения проверок юридических лиц органами контроля совместно с правоохранительными органами, включая прокуроров". "Речь идет о случаях, когда стоимость контрактов по национальному проекту превышает сумму, которая должна быть установлена актами правительства. Считаем, что сам факт обнародования сведений о проведении такой проверки станет для исполнителей контракта серьезным сдерживающим фактором от совершения противоправных действий", - отметил он.