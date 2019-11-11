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СМИ: апелляционный суд Киева отменил приостановку ликвидации УПЦ КП

Около ста сторонников Киевского патриархата в знак протеста против ликвидации их церкви прошли крестным ходом от Европейской площади в Киеве к зданию Шестого апелляционного суда с целью попасть на заседание по их делу

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Шестой апелляционный административный суд Киева в понедельник отменил приостановку ликвидации раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

По итогам заседания принято решение отменить постановление от 4 сентября Окружного административного суда Киева о приостановке ликвидации УПЦ КП, "которым ликвидационной комиссии было запрещено совершать любые регистрационные действия, в том числе распоряжаться имуществом церкви", сообщает издательство "Украинские новости".

Около ста сторонников Киевского патриархата в понедельник в знак протеста против ликвидации их церкви прошли крестным ходом от Европейской площади в Киеве к зданию Шестого апелляционного суда с целью попасть на заседание по их делу. Однако их не пустили в здание, после чего протестующие попытались силой ворваться на заседание. Они разбили стекло входных дверей в суд. Участникам заседания пришлось забаррикадироваться от них стульями, а сотрудники правоохранительных органов выстроили кордон, чтоб их оттеснить. Между сторонниками УПЦ КП и силовиками завязалась драка, и полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии, что стало причиной разрыва молитвенного общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом.

Глава УПЦ КП Филарет изначально принимал самое активное участие в создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, стал критиковать и томос, и деятельность новой церкви. В конце концов УПЦ КП отказалась признавать решение о роспуске Киевского патриархата и отказалась от томоса, после чего ПЦУ отобрала у Филарета Киевскую патриархию.

В ответ в июле УПЦ КП обратилась в суд с просьбой отменить ликвидацию патриархата. В начале сентября Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление УПЦ КП об обеспечении иска о запрете ее ликвидации, а в середине сентября суд запретил ПЦУ распоряжаться имуществом УПЦ КП.

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