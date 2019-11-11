В горах Северной Осетии для развития туризма создадут агродеревню

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создадут в Алагирском районе агродеревню для развития туризма, сообщается на сайте главы и правительства республики.

"Органы исполнительной власти и местного самоуправления Северной Осетии окажут все необходимое содействие для того, чтобы полностью реализовать проект создания агродеревни туристического кластера в Алагирском районе недалеко от селения Горный Карца", - говорится в сообщении.

Проект рассматривался на заседании проектного офиса, помощь в реализации будет предоставляться в рамках федеральных и республиканских программ по линии министерства сельского хозяйства и продовольствия, министерства строительства и архитектуры, министерства экономического развития и комитета дорожного хозяйства. Об этом заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, говорится в сообщении.

В создании агродеревни принимают участие еще шесть единомышленников-кооператоров. Там будут развивать мясное скотоводство, также есть планы по молочному животноводству, коневодству и пчеловодству. В настоящее время предприниматели содержат более 250 голов крупного рогатого скота абердин-ангусской породы. Кормовая база обеспечивается за счет 500 га земли, предоставленной районными властями.