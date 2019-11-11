Власти Москвы и Россотрудничество будут продвигать столичное образование за рубежом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россотрудничество и департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы в понедельник заключили соглашение, которое предполагает, в частности, поддержку русского языка за рубежом и продвижение столичного образования как бренда. Документ подписали руководитель федерального агентства Элеонора Митрофанова и глава департамента Сергей Черемин.

"Мы решили гармонизировать наши отношения, объединить усилия по различным программам, прежде всего это программа поддержки русского языка. Мы договорились о том, что мы будем сотрудничать в области продвижения московского образования как бренда, и у нас сегодня очень много просьб со стороны зарубежных партнеров о развитии русских школ, о поддержке русского языка", - сказал журналистам Черемин во время подписания соглашения.

Он добавил, что также будет развиваться сотрудничество в области культуры, за рубежом будут проводиться различные фестивали и концерты, в том числе в рамках дней Москвы.

Митрофанова уточнила, что в ближайшее время участники соглашения составят протокол, в котором утвердят все мероприятия, которые проведут в 2020 году.