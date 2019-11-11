В Калининграде построили аварийно-спасательное судно "Воевода"

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (ПСЗ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) построил судно обеспечения аварийно-спасательных работ "Воевода" по заказу Минпромторга РФ. Судно спущено на воду, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе завода.

"Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" спустил на воду судно обеспечения аварийно-спасательных работ "Воевода", - уточнили в пресс-службе.

"Воевода" - головное судно проекта 23700, разработанного в компании "Северное ПКБ". Контракт на постройку судна был заключен в декабре 2016 года, закладка состоялась в апреле 2017 года. После сдачи судна в 2020 году его эксплуатантом станет Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Судно проекта 23700 предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. Судно способно нести на своем борту четыре катера и принимать на борт два вертолета. Водоизмещение судна - 7500 т, длина - 111 м, ширина - 24 м, скорость - 22 узла, дальность плавания - 5000 миль.