Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калининграде построили аварийно-спасательное судно "Воевода"

Оно сделано по заказу Минпромторга РФ

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (ПСЗ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) построил судно обеспечения аварийно-спасательных работ "Воевода" по заказу Минпромторга РФ. Судно спущено на воду, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе завода.

"Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" спустил на воду судно обеспечения аварийно-спасательных работ "Воевода", - уточнили в пресс-службе.

"Воевода" - головное судно проекта 23700, разработанного в компании "Северное ПКБ". Контракт на постройку судна был заключен в декабре 2016 года, закладка состоялась в апреле 2017 года. После сдачи судна в 2020 году его эксплуатантом станет Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Судно проекта 23700 предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. Судно способно нести на своем борту четыре катера и принимать на борт два вертолета. Водоизмещение судна - 7500 т, длина - 111 м, ширина - 24 м, скорость - 22 узла, дальность плавания - 5000 миль.

Теги
РоссияКалининградская область
Реклама на ТАСС
Победитель конкурса "Лидеры России" возглавил управление здравоохранения Казани
По словам мэра Ильсура Метшина, впервые начальник управления здравоохранения города будет также иметь статус заместителя министра здравоохранения Татарстана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС