"Преодолеть себя": инженер организовал беговое движение в Кимрах и поменял жизнь города

Еще несколько лет назад инженер из Кимр Иван Серебряков не занимался спортом, любил фастфуд и имел лишний вес. Сегодня он бегает марафоны, добился присоединения Кимр к международному беговому движению Parkrun и организовывает еженедельные бесплатные тренировки для всех желающих

Сначала — пробежка, потом — торт Остатки предрассветных сумерек быстро растворяются и уступают место приглушенному ноябрьскому солнечному свету. В Кимрах десятый час утра. Набережную Волги застилает молочный туман, такой густой, что не видно ни реки, ни очертаний бетонных ограждений. Из тумана торчит флаг-парус с надписью Parkrun, а рядом с ним стоит одетый в спортивную форму мужчина с секундомером. — Давай-давай, молодец, Даш! Дим, догоняй! Саша, вперед! — говорит он в "молоко", и его голос гулко разносится над водой. Из тумана появляется вереница бегунов. Они замедляют шаг, переводят дух. Направляются к небольшому раскладному столику, вокруг которого уже толпятся финишировавшие. Слышится: — Так, давайте чаю! Греемся! На столике уже разложены два торта, тут же для бегунов разливают из термоса горячий чай. Прямо на пожухлой траве стоит большая пластиковая бутыль с сушками, рядом еще одна — с печеньем. Торты сегодня — по случаю. Один из участников пробежал 50-й Parkrun — я-то сначала подумала, что цифра 50 означает возраст, — а вот у сына другого и правда день рождения — ему исполнилось четыре.

— Пробуйте, очень вкусно, это домашние! — предлагают мне торт. Украшенный крупными волнами пышного масляного крема, высокий кусок торта кажется не самой подходящей едой после тренировки, но, похоже, о режиме тут не особо задумываются. Главное, по словам участников, — настрой. — Я почти ни одни выходные не пропускаю, — говорит Дарья, делая глоток ароматного чая. Рядом с ней уплетает кусочек торта девочка лет 12. — Сначала стала бегать сама, потом дочь подтянула и мужа. Мы даже 1 января выходим на трассу, в 9 утра. Кто-то с оливье, а мы — вот тут встречаемся. — И много вас приходит 1 января? — интересуюсь я. — Ну человек 20 стабильно, — улыбается в ответ Дарья. Русский модерн, наркоторговцы и ЗОЖ Кимры — небольшой город в Тверской области. Населения здесь — около 50 тыс. человек, это в четыре раза меньше, чем в одном районе Бутово в Москве. Кимры знамениты очень красивой деревянной архитектурой в стиле модерн, правда, находящейся в столь плачевном состоянии, что в ее спасение едва верится; рядом с Кимрами родился авиаконструктор Туполев — в центре города ему установлен памятник и еще — настоящий самолет Ту-124.

Описание Центральная площадь в городе Кимры © Борис Кавашкин/ТАСС

В 90-е и нулевые Кимры "прославились" огромными масштабами наркомании и объемами торговли героином: на одного подростка тут приходилось по наркодилеру. Сегодня проблема, если верить местным, не так остра, а в центре города при храме Вознесения Господня работает реабилитационный центр для наркозависимых. За последние годы в городе появилось несколько фитнес-клубов, не чужда многим кимрякам и философия ЗОЖ. Но Ивану Серебрякову, основателю движения "Parkrun Кимры", этого показалось мало. И город превратился с его подачи из обычного в "бегущий". Преодолеть себя Иван — инженер, работает на предприятии в соседней Дубне. Он родился и вырос в Кимрах и о том, что спорт войдет в его жизнь, никогда не помышлял. С фотографий семилетней давности на нас смотрит упитанный молодой человек — кровь с молоком. — Похож? — спрашивает меня Иван с улыбкой, упирая кулаки в поджарые бока. И прибавляет с чуть заметной гордостью: — 104 кг. Вот такого меня Оля и полюбила.

Описание В своей "прошлой" жизни Иван Серебряков не занимался спортом и не задумывался о правильном питании. Он весил за сотню, когда начал бегать в 2013 году © Личный архив Ивана Серебрякова

Оля — жена Ивана. 35 кг, которые отделяют тогдашнего Ивана от сегодняшнего, никак не повлияли на чувства — они уже десять лет в браке, одному сыну — восемь, второму — два. Серебряковы в первые годы совместной жизни были совсем не спортивной семьей: Иван не отказывался от дружеских посиделок с пивом и шашлыками и не смущался из-за своего брюшка, Оля попросту ненавидела бегать. Но когда муж утром 1 апреля 2013 года вдруг решился на пробежку, восприняла это не как шутку, а поддержала. — Похудение не было целью, наверное, он просто понял, что пора что-то менять в жизни. Хотел быть примером для сына, — объясняет Ольга. Пробежка далась непросто — Иван вернулся домой мокрый, уставший, но довольный: — Мне понравилось. В первую очередь то, что я смог преодолеть себя. Пусть и на маленькой дистанции. И решил продолжить. Так, бег постепенно вошел в семью Серебряковых, а с ним — и отказ от вредных привычек, и переход на правильное и полезное питание. — Это было приятным бонусом — что он так похудел и стал похожим на героев с обложки журналов по фитнесу. В результате его тренировок вся наша жизнь и увлечения поменялись, — улыбается Ольга.

Описание Жена Ивана Ольга поддерживает его, сопровождает на соревнованиях и помогает в организации еженедельных забегов в Кимрах © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Уже через полтора месяца тренировок он пробежал первый полумарафон — чуть больше 21 км — за 1 час 40 минут. А через пять месяцев осилил и марафон — 42 км. Пример Ивана вдохновил и Ольгу, и она решилась пробежать первую дистанцию вместе с мужем. — Сначала было очень трудно, я смогла одолеть буквально несколько сотен метров, потом выдохлась, заболел бок, — вспоминает она. Сейчас Ольге по силам супермарафон 55 км, она занимается триатлоном — в этом виде спорта к бегу добавлены плавание и велосипедная езда. Супруги вместе участвуют в российских гонках и, даже собираясь в отпуск, стараются подгадывать так, чтобы соединить отдых и участие в местном любительском забеге. Даешь бег в Кимры! Однажды они узнали о всемирном беговом движении Parkrun. Его придумали в Великобритании, а потом к Parkrun стали присоединяться разные города мира, Москва в том числе. Но одно дело — забеги по набережной Парка Горького в Москве, куда приходят тысячи людей, а другое — в маленьких Кимрах. Найдутся ли желающие? — Я не сомневался, что люди подтянутся, — говорит Иван. — Обратился в администрацию города, и там меня очень поддержали. Оказалось, там были очень рады, что нашелся активист, готовый взяться за организацию спортивного мероприятия в городе. Иван составил маршрут для пробежек — выбрали набережную Волги, согласовал его с администрацией, затем отправил заявку в штаб-квартиру движения Parkrun в Москве, затем — в Великобританию, получил одобрение — и Кимры включили в движение. Купить оборудование — флаги, фишки, жилеты для волонтеров, которые стоят на старте и финише, сопровождают участников во время пробежки и ведут подсчет результатов, помогла администрация города, она же выделила бегунам теплую раздевалку в ДК 40 лет Октября на набережной, рядом с беговой трассой.

Описание Желающие пробежаться в Кимрах есть в любую погоду. Бегают даже утром 1 января © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Иван создал группу "Parkrun Кимры" во "ВКонтакте", координировал желающих принять участие в первом забеге. — На самый первый Parkrun пришли 37 человек, из них 14 — гости из Москвы. Стали приходить каждую субботу, постепенно наша группа становилась больше. Ходят когда больше, когда меньше, но 20–30 человек есть всегда. А когда у нас был 69-й забег, устроили городской праздник — это же номер нашей Тверской области. И на пробежку пришел даже экс-мэр Кимр и с нами бежал! — рассказывает Иван. Ольга взяла на себя многие организационные вопросы, общается с участниками пробежек в соцсетях, координирует, отвечает за провиант — закупку сладостей к чаю. — Мы на все скидываемся сами. Без обязаловки, но вот купили термосы с помпой, — объясняет Ольга. — Потому что зимой приятно погреться после забега горячим чаем. Печеньки покупаем, сушки. Приветствуется, если участники приносят что-то вкусное, — у нас ни одна суббота не проходит без таких маленьких чаепитий. У кого-то юбилейный забег, у кого-то — день рождения, а кто-то пробежал Parkrun в другой стране — и мы празднуем это событие. Среди участников пробежки — бизнесмен Андрей Сазонов, он скоро летит в Париж по работе и уже посмотрел, когда и где там можно побегать с Parkrun. Виталий Балыкин, начальник IT-отдела в крепкой московской компании, недавно был с семьей в Италии и совместил посещение Флоренции с забегом.

Описание Участники движения "Parkrun Кимры" часто выезжают на соревнования в другие города России. После забега в Зеленограде © Личный архив Ивана Серебрякова