{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Преодолеть себя": инженер организовал беговое движение в Кимрах и поменял жизнь города

Иван Серебряков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Еще несколько лет назад инженер из Кимр Иван Серебряков не занимался спортом, любил фастфуд и имел лишний вес. Сегодня он бегает марафоны, добился присоединения Кимр к международному беговому движению Parkrun и организовывает еженедельные бесплатные тренировки для всех желающих

Сначала — пробежка, потом — торт

Остатки предрассветных сумерек быстро растворяются и уступают место приглушенному ноябрьскому солнечному свету. 

В Кимрах десятый час утра. Набережную Волги застилает молочный туман, такой густой, что не видно ни реки, ни очертаний бетонных ограждений.

Из тумана торчит флаг-парус с надписью Parkrun, а рядом с ним стоит одетый в спортивную форму мужчина с секундомером.

— Давай-давай, молодец, Даш! Дим, догоняй! Саша, вперед! — говорит он в "молоко", и его голос гулко разносится над водой. Из тумана появляется вереница бегунов. Они замедляют шаг, переводят дух. Направляются к небольшому раскладному столику, вокруг которого уже толпятся финишировавшие.

Слышится:

— Так, давайте чаю! Греемся!

На столике уже разложены два торта, тут же для бегунов разливают из термоса горячий чай. Прямо на пожухлой траве стоит большая пластиковая бутыль с сушками, рядом еще одна — с печеньем.

Торты сегодня — по случаю. Один из участников пробежал 50-й Parkrun — я-то сначала подумала, что цифра 50 означает возраст, — а вот у сына другого и правда день рождения — ему исполнилось четыре.

Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

— Пробуйте, очень вкусно, это домашние! — предлагают мне торт.

Украшенный крупными волнами пышного масляного крема, высокий кусок торта кажется не самой подходящей едой после тренировки, но, похоже, о режиме тут не особо задумываются. Главное, по словам участников, — настрой.

— Я почти ни одни выходные не пропускаю, — говорит Дарья, делая глоток ароматного чая. Рядом с ней уплетает кусочек торта девочка лет 12. — Сначала стала бегать сама, потом дочь подтянула и мужа. Мы даже 1 января выходим на трассу, в 9 утра. Кто-то с оливье, а мы — вот тут встречаемся.

— И много вас приходит 1 января? — интересуюсь я.

— Ну человек 20 стабильно, — улыбается в ответ Дарья.

Русский модерн, наркоторговцы и ЗОЖ

Кимры — небольшой город в Тверской области. Населения здесь — около 50 тыс. человек, это в четыре раза меньше, чем в одном районе Бутово в Москве. Кимры знамениты очень красивой деревянной архитектурой в стиле модерн, правда, находящейся в столь плачевном состоянии, что в ее спасение едва верится; рядом с Кимрами родился авиаконструктор Туполев — в центре города ему установлен памятник и еще — настоящий самолет Ту-124.

Центральная площадь в городе Кимры Борис Кавашкин/ТАСС
Описание
Центральная площадь в городе Кимры
© Борис Кавашкин/ТАСС

В 90-е и нулевые Кимры "прославились" огромными масштабами наркомании и объемами торговли героином: на одного подростка тут приходилось по наркодилеру. Сегодня проблема, если верить местным, не так остра, а в центре города при храме Вознесения Господня работает реабилитационный центр для наркозависимых.

За последние годы в городе появилось несколько фитнес-клубов, не чужда многим кимрякам и философия ЗОЖ. Но Ивану Серебрякову, основателю движения "Parkrun Кимры", этого показалось мало. И город превратился с его подачи из обычного в "бегущий".   

Преодолеть себя

Иван — инженер, работает на предприятии в соседней Дубне. Он родился и вырос в Кимрах и о том, что спорт войдет в его жизнь, никогда не помышлял. С фотографий семилетней давности на нас смотрит упитанный молодой человек — кровь с молоком.

— Похож? — спрашивает меня Иван с улыбкой, упирая кулаки в поджарые бока. И прибавляет с чуть заметной гордостью: — 104 кг. Вот такого меня Оля и полюбила.

В своей "прошлой" жизни Иван Серебряков не занимался спортом и не задумывался о правильном питании. Он весил за сотню, когда начал бегать в 2013 году Личный архив Ивана Серебрякова
Описание
В своей "прошлой" жизни Иван Серебряков не занимался спортом и не задумывался о правильном питании. Он весил за сотню, когда начал бегать в 2013 году
© Личный архив Ивана Серебрякова

Оля — жена Ивана. 35 кг, которые отделяют тогдашнего Ивана от сегодняшнего, никак не повлияли на чувства — они уже десять лет в браке, одному сыну — восемь, второму — два.

Серебряковы в первые годы совместной жизни были совсем не спортивной семьей: Иван не отказывался от дружеских посиделок с пивом и шашлыками и не смущался из-за своего брюшка, Оля попросту ненавидела бегать. Но когда муж утром 1 апреля 2013 года вдруг решился на пробежку, восприняла это не как шутку, а поддержала.

— Похудение не было целью, наверное, он просто понял, что пора что-то менять в жизни. Хотел быть примером для сына, — объясняет Ольга.

Пробежка далась непросто — Иван вернулся домой мокрый, уставший, но довольный:

— Мне понравилось. В первую очередь то, что я смог преодолеть себя. Пусть и на маленькой дистанции. И решил продолжить.

Так, бег постепенно вошел в семью Серебряковых, а с ним — и отказ от вредных привычек, и переход на правильное и полезное питание.  

— Это было приятным бонусом — что он так похудел и стал похожим на героев с обложки журналов по фитнесу. В результате его тренировок вся наша жизнь и увлечения поменялись, — улыбается Ольга.

Жена Ивана Ольга поддерживает его, сопровождает на соревнованиях и помогает в организации еженедельных забегов в Кимрах Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Жена Ивана Ольга поддерживает его, сопровождает на соревнованиях и помогает в организации еженедельных забегов в Кимрах
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Уже через полтора месяца тренировок он пробежал первый полумарафон — чуть больше 21 км — за 1 час 40 минут. А через пять месяцев осилил и марафон — 42 км.

Пример Ивана вдохновил и Ольгу, и она решилась пробежать первую дистанцию вместе с мужем.

— Сначала было очень трудно, я смогла одолеть буквально несколько сотен метров, потом выдохлась, заболел бок, — вспоминает она. Сейчас Ольге по силам супермарафон 55 км, она занимается триатлоном — в этом виде спорта к бегу добавлены плавание и велосипедная езда.

Супруги вместе участвуют в российских гонках и, даже собираясь в отпуск, стараются подгадывать так, чтобы соединить отдых и участие в местном любительском забеге.

Даешь бег в Кимры!

Однажды они узнали о всемирном беговом движении Parkrun. Его придумали в Великобритании, а потом к Parkrun стали присоединяться разные города мира, Москва в том числе. Но одно дело — забеги по набережной Парка Горького в Москве, куда приходят тысячи людей, а другое — в маленьких Кимрах. Найдутся ли желающие?

— Я не сомневался, что люди подтянутся, — говорит Иван. — Обратился в администрацию города, и там меня очень поддержали. Оказалось, там были очень рады, что нашелся активист, готовый взяться за организацию спортивного мероприятия в городе.

Иван составил маршрут для пробежек — выбрали набережную Волги, согласовал его с администрацией, затем отправил заявку в штаб-квартиру движения Parkrun в Москве, затем — в Великобританию, получил одобрение — и Кимры включили в движение. Купить оборудование — флаги, фишки, жилеты для волонтеров, которые стоят на старте и финише, сопровождают участников во время пробежки и ведут подсчет результатов, помогла администрация города, она же выделила бегунам теплую раздевалку в ДК 40 лет Октября на набережной, рядом с беговой трассой.

Желающие пробежаться в Кимрах есть в любую погоду. Бегают даже утром 1 января Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Желающие пробежаться в Кимрах есть в любую погоду. Бегают даже утром 1 января
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Иван создал группу "Parkrun Кимры" во "ВКонтакте", координировал желающих принять участие в первом забеге.

— На самый первый Parkrun пришли 37 человек, из них 14 — гости из Москвы. Стали приходить каждую субботу, постепенно наша группа становилась больше. Ходят когда больше, когда меньше, но 20–30 человек есть всегда. А когда у нас был 69-й забег, устроили городской праздник — это же номер нашей Тверской области. И на пробежку пришел даже экс-мэр Кимр и с нами бежал! — рассказывает Иван.

Ольга взяла на себя  многие организационные вопросы, общается с участниками пробежек в соцсетях, координирует, отвечает за провиант — закупку сладостей к чаю.

— Мы на все скидываемся сами. Без обязаловки, но вот купили термосы с помпой, — объясняет Ольга. — Потому что зимой приятно погреться после забега горячим чаем. Печеньки покупаем, сушки. Приветствуется, если участники приносят что-то вкусное, — у нас ни одна суббота не проходит без таких маленьких чаепитий. У кого-то юбилейный забег, у кого-то — день рождения, а кто-то пробежал Parkrun в другой стране — и мы празднуем это событие.

Среди участников пробежки — бизнесмен Андрей Сазонов, он скоро летит в Париж по работе и уже посмотрел, когда и где там можно побегать с Parkrun.   

Виталий Балыкин, начальник IT-отдела в крепкой московской компании, недавно был с семьей в Италии и совместил посещение Флоренции с забегом.

Участники движения "Parkrun Кимры" часто выезжают на соревнования в другие города России. После забега в Зеленограде Личный архив Ивана Серебрякова
Описание
Участники движения "Parkrun Кимры" часто выезжают на соревнования в другие города России. После забега в Зеленограде
© Личный архив Ивана Серебрякова

— Представлял Кимры! — с гордостью говорит его жена. — А мы с ребенком на финише ждали, поддерживали!

Кимрские забеги стали популярными во всей Тверской области — сюда регулярно приезжают спортсмены из Твери.

— Хотелось бы, чтобы и в Твери открылся Parkrun, — делится своими мыслями Иван. — И люди, которые готовы все организовать, там есть, а вот администрация там не хочет никаких пробежек, воспринимает это как соревнование, говорит, дежурная скорая нужна каждую субботу, а город не может ее выделить. Не могут понять, что это не столько спортивное мероприятие, сколько досуговое.

В словах Ивана есть доля лукавства: на самом деле каждый участник может сравнить свой результат с предыдущими и с результатами других участников на сайте Parkrun.ru. То есть соревнование с самим собой никто не отменял. Но гораздо важнее для них не цифры, а встречи и общение — за два года, которые Кимры участвуют в движении, участники сдружились и стали общаться и вне субботних пробежек. Ходят в гости, вместе катаются на велосипедах, даже в отпуск часто отправляются дружной компанией. Туда, где тепло и солнечно. И где можно побегать.

Карина Салтыкова, Константин Крашенинников

Реклама на ТАСС
Депутаты предложили уточнить в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что сегодня имущество супругов рассматривается не как цельный имущественный комплекс, а как набор отдельных объектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС