Победитель конкурса "Лидеры России" возглавил управление здравоохранения Казани

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Победитель конкурса "Лидеры России" Владимир Жаворонков стал начальником управления здравоохранения Казани. Об этом в понедельник сообщается на сайте городской мэрии.

"Управление здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Татарстан по Казани возглавил Владимир Жаворонков. Нового начальника на "деловом понедельнике" представил мэр города Ильсур Метшин", - говорится в сообщении.

Метшин уточнил, что Жаворонков прошел карьерный путь от младшего медбрата городской клинической больницы №6 Казани до врача, заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, заместителя главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера. Он отметил, что впервые начальник управления здравоохранения города будет также иметь статус заместителя министра здравоохранения Татарстана.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.