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Конюхов намерен побить рекорд по дальности перелета на воздушном шаре

Путешественник планирует пролететь более 3,5 тыс. км

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов намерен побить рекорд по дальности перелета на воздушном шаре с объемом 10 тыс. кубометров. Об этом он сообщил в понедельник журналистам в Красноярске.

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"Я побил все рекорды в воздухоплавании, но по дальности на 10 тыс. кубометров (объем воздушного шара - прим. ТАСС) японец пролетел больше. Он на 10 тыс. кубометров пролетел 3,5 тыс. км. Мы хотим побить, чтобы и в этом классе мы были первыми", - сказал Конюхов.

Путешественник добавил, что планирует стартовать из Красноярска. "Здесь чем хорошо, что здесь центр России. Далеко от всего, и по ветрам, и по старту все подходит, - сказал Конюхов, уточнив, что лететь нужно в холодное время года. - Но у нас, пока не решено, лететь в этом году или на следующий год".

Федору Конюхову 67 лет, он совершил несколько кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах.

Теги
Россия
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