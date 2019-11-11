Кузнецова: количество обращений к омбудсмену от детей-сирот с начала года выросло на 10%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Количество обращений, поступающих в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка от детей-сирот, увеличилось на 10%. Об этом детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила в понедельник ТАСС.

"За 10 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в аппарат уполномоченного на 10,2% увеличилось количество обращений от детей-сирот", - сказала Кузнецова во Всемирный день сирот, не уточнив их количество. Поступающие обращения касаются, в частности, вопросов образования, предоставления жилья, жалоб на сотрудников учреждений.

Она отметила, что сотрудники аппарата разбираются с каждым конкретным случаем. "Так, к примеру, одного воспитанника детского дома обвиняли в воровстве, мальчик написал нам о том, что он этого не делал, но ему никто не верит, - сказала детский омбудсмен. - Выехав на место, сотрудник аппарата уполномоченного выяснил, что в этом сиротском учреждении были такие методы воспитания, по итогам были уволены несколько педагогов и воспитателей".

Кузнецова также отметила, что при аппарате уполномоченного создана специальная рабочая группа для поддержки выпускников детских домов. "Создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители профильных министерств, ведомств, а также выпускники детских домов. Наша главная задача - выработать комплексные, действенные меры по поддержке выпускников детских домов, по их дальнейшему постинтернатному сопровождению", - сказала она.

"К сожалению, в настоящее время практически не проработана тема постинтернатного сопровождения детей-сирот на федеральном уровне, очень важно, чтобы ее правовое регулирование осуществлялось должным образом", - сказала Кузнецова, добавив, что в мае этого года в Госдуму был направлен пакет предложений по совершенствованию мер поддержки детей-сирот, касающийся вопросов социализации, профессионального образования, трудоустройства.

По ее словам, аппарат уполномоченного сделал запросы в регионы, в ответ на которые некоторые из них в графе "число сирот, находящихся на постинтернатном патронате" поставили "0". "После нашего недавнего запроса в регионы, мы поняли, что система не видит выпускников детских домов", - констатировала Кузнецова. В пресс-службе уполномоченного добавили, что по данным на 2018 год в России насчитывался 621 детский дом и 145 домов ребенка. В общей сложности в них воспитывались более 30 тысяч детей, это на 4,5% меньше, чем 3 года назад.