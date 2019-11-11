Из МВД уволили полицейских, обвиняемых в избиении задержанного

ТАСС, 11 ноября. Трое сотрудников полиции Нижнего Новгорода, которые обвиняются в превышении должностных полномочий и избиении задержанного, уволены из органов внутренних дел по итогам проверки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

"Трое сотрудников уволены из органов внутренних дел", - сообщила собеседница агентства.

Вечером 12 сентября в Нижнем Новгороде полицейские задержали мужчину за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. По версии следствия, при задержании они нанесли ему множественные удары. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). ГУ МВД по региону организовало служебную проверку.

По подозрению в совершении преступления были задержаны трое полицейских, по решению суда они были арестованы. Впоследствии суд удовлетворил апелляционные жалобы двух полицейских и перевел их под домашний арест, жалоба третьего обвиняемого находится на стадии рассмотрения.