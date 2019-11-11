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В Адыгее вдвое увеличилось число женщин, прошедших процедуру ЭКО

В этом году ее смогли получить 110 женщин

МАЙКОП, 11 ноября. /ТАСС/. Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в этом году стала доступной 110 жительницам Адыгеи, тогда как в 2016 году ее смогли себе позволить только 64 женщины республики. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Рустем Меретуков.

"Доступность дорогостоящей процедуры для семей, мечтающих о малыше и имеющих проблемы со здоровьем, за последние три года увеличилась более чем в два раза. В 2016 году процедуру ЭКО в рамках нацпроекта "Демография" прошли 67 женщин, а в этом по состоянию на сегодняшний день 132 жительницы региона", - сказал он.

Стоимость одной криоконсервации оценивается в 150 тыс. руб., она оплачивается за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Увеличивается и число рожденных после процедуры малышей: в 2016 году - 19 малышей, за 10 месяцев этого года - 26, уточнил Меретуков.

По словам министра, также расширяется перечень клиник, оказывающих эту услугу. Ее из предоставляемого Минздравом республики списка ведущих профильных медучреждений России выбирает сама пациентка. Больше всего у жительниц региона из-за территориальной близости востребованы работающие в системе ОМС клиники Краснодарского края, а также Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга.

За девять месяцев минувшего года в республике родилось 3,3 тыс. малышей, за аналогичный период этого года - чуть более 3 тыс. детей. Ежегодное снижение числа женщин детородного возраста на порядка 300 человек специалисты объясняют демографическим провалом 90-х годов, когда фиксировалось резкое снижение рождаемости. Повышение доступности ЭКО - одна из мер по повышению демографии, добавил Меретуков.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

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РоссияАдыгея
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