Мосфильм опубликовал на своем сайте кадры из коллекции личного фотографа Гитлера

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Мосфильм" опубликовал на своем сайте изображения из уникальной коллекции Генриха Гофмана, личного фотографа Адольфа Гитлера, среди которых представлен также ряд кадров со встреч нацистского лидера с различными крупными политиками и руководителями стран Европы и Азии. Об этом в понедельник говорится в сообщении на сайте киностудии.

"Информационный центр "Мосфильм-Инфо" хранит обширную коллекцию фотографий и иллюстрированных материалов, которые используются в кино для воссоздания исторической действительности различных стран и периодов. Большой интерес представляет уникальная коллекция фотографий Генриха Гофмана, личного фотографа Гитлера, который основал собственное издательство и фотоагентство и активно публиковал различные кадры из жизни Германского рейха. Но эти фонды могут стать полезными не только для съемок фильмов. В сегодняшней сложной геополитической конфронтации между Россией и Западом все чаще появляются попытки заново интерпретировать историю, исказив различные события тех лет не в пользу нашей страны", - отметили в киностудии.

Зачастую предметом таких дискуссий, как говорится на сайте киностудии, становится, например, советско-германский договор о ненападении 1939 года (пакт Молотова - Риббентропа), который рассматривают в качестве причины Второй мировой войны.

"Однако документы, и в том числе фотографии Генриха Гофмана (которого трудно обвинить в симпатиях к СССР), свидетельствуют о постоянных многочисленных встречах Гитлера с руководством европейских держав, в том числе задолго до подписания договора между Германией и Советским Союзом", - говорится в сообщении.

Так, в 1938 году в Мюнхене состоялась встреча представителей Великобритании, Франции и Италии, на которой присутствовали запечатленные на снимках премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье, премьер-министр Италии Бенито Муссолини и др. с рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером. После подписанного там соглашения Германия захватила Чехословакию. Кроме того, фотографии запечатлели встречи Гитлера с различными политиками и руководителями многих стран Европы и Азии.

Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией, также известный как пакт Молотова - Риббентропа, был подписан в Москве 23 августа 1939 года председателем Совета народных комиссаров СССР, народным комиссаром по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом. К пакту о ненападении прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и немецкой сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства. В нем предусматривалось включение Литвы и западной части Польши в сферу интересов Германии (с переходом Вильнюса, на тот момент польского, в состав Литвы), а Эстонии, Финляндии, Бессарабии и восточных областей Польши - в сферу интересов СССР.