Госдума обсудит проект, допускающий демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит во втором, основном чтении законопроект, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма. Авторами инициативы выступили в декабре 2018 года председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также глава комитета по культуре Елена Ямпольская.

Поправки предлагается внести в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", где прописан запрет на использование нацистской атрибутики или символики, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах. Как отмечала Ямпольская, если формально исполнять этот закон, "то получается, что все [отечественные] фильмы о войне должны быть запрещены".

В связи с этим депутаты предлагают установить, что это ограничение не будет распространяться на случаи демонстрации фашистской символики, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма". Аналогичную поправку планируется внести в закон "О противодействии экстремистской деятельности".

В законопроекте в редакции первого чтения было конкретизировано, что речь идет об использовании свастики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями - при обязательном условии "осуждения нацизма и экстремизма и формирование негативного отношения к этой идеологии". Таким образом, поправками ко второму чтению предлагается более широкая трактовка.

Кроме этого Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о штрафах для спекулянтов за перепродажу билетов: от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей для граждан, от 150 тыс. до 400 тыс. рублей для должностных лиц, от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, и от 700 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц. Предусмотрены и штрафы до 500 тыс. рублей за отказ организаторов возместить полную стоимость билета в случае отмены или переноса концерта, спектакля, выставки или иного культурного мероприятия по их инициативе.

Данные поправки в Кодекс об административных правонарушениях призваны обеспечить реализацию вступившего с 1 сентября в силу закона о борьбе с билетными перекупщиками. Торговать билетами теперь могут только сами организации исполнительских искусств и уполномоченные ими лица. Реализация билетов по цене выше номинала запрещена. Обычные граждане могут продать лишний билет по заявленному номиналу. Организаторы мероприятий также получили право вводить именные билеты и допускать на мероприятие по документам.