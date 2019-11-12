Трамп призвал голосовать за своего бывшего пресс-секретаря на шоу "Танцы со звездами"

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал американцев проголосовать за своего бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера, который будет выступать в четвертьфинале телешоу "Танцы со звездами". Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Голосуйте за Шона Спайсера на "Танцах со звездами." Он замечательный и очень преданный парень, который очень много работает. Он в четвертьфинале. До конца с Шоном!" - написал президент.

Он приложил к своей записи сообщение Спайсера, в котором тот указал номер для голосования. Бывший пресс-секретарь президента отметил, что в понедельник принимает участие в четвертьфинале и ему нужны голоса телезрителей, чтобы пробиться в полуфинал.

Спайсер стал пресс-секретарем Трампа 20 января 2017 года. Он принял решение оставить свой пост 21 июля того же года из-за категорического несогласия с решением Трампа назначить американского финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома. Сам Скарамуччи покинул этот пост, проработав меньше двух недель.