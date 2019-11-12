Столичные приставы в этом году пополнили бюджет Москвы на 9,4 млрд рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Столичные судебные приставы в этом году пополнили бюджет столицы на 9,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

"В бюджет Москвы перечислено более 9,4 млрд рублей (за весь 2018 год приставы взыскали в бюджет столицы 11 млрд руб. - прим. ТАСС)", - сказали в управлении.

В общей сложности московские приставы за девять месяцев взыскали с должников - физических и юридических лиц - 69 млрд рублей. (за девять месяцев 2018 года - 64,3 млрд рублей).

Больше всего выросла сумма взысканных долгов по налогам и сборам - свыше 31,7 млрд рублей (за девять месяцев 2018 года - 23,8 млрд рублей).

"Большое внимание уделялось исполнению социально значимых категорий производств, таких как взыскание алиментных платежей и задолженности по заработной плате, исполнение которых находится на особом контроле руководителя УФССП России по Москве. По заработной плате перед взыскателями погашена задолженность в размере более 280 млн рублей", - сообщили в УФССП.

Кроме того, с начала года взыскали более 1 млрд рублей с алиментщиков.

"В результате применения мер принудительного исполнения в пользу детей было взыскано свыше 1 млрд рублей", - сообщили в УФССП. По сравнению в прошлым годом число отстающих в производстве исполнительных производств по взысканию алиментов сократилось с 26,6 тыс. до 24,6 тыс.

"За неуплату алиментов к административной ответственности по статье 5.35.1. КоАП РФ привлечено 1547 должников, по статье 157 УК РФ в отношении алиментщиков возбуждено 371 уголовное дело", - сообщили в УФССП. В отношении алиментщиков за девять месяцев было вынесено 27 тыс. постановлений об ограничении выезда за рубеж и около тысячи постановлений об ограничении водительских прав.

На 1 ноября на принудительном исполнении у столичных приставов находилось свыше 6 млн исполнительных производств.