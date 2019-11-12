Конференция социальных предпринимателей пройдет в Приморье 14 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Бесплатная конференция социального предпринимательства пройдет на площадке Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 14 ноября, сообщила во вторник пресс-служба администрации Приморского края.

"Цель конференции - популяризация и поддержка социального бизнеса в регионе. Одним из главных событий мероприятия станет питч-сессия: предприниматели Приморья представят проекты, которые уже сегодня помогают решать проблемы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, дают работу людям с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.

Для участников конференции выступят эксперты Минэкономразвития России, директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ Денис Богатов, основатель архитектурного бюро Concrete Jungle Феликс Машков. Свои презентации также готовят участники регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект - 2019".

"Люди, которые своим бизнесом меняют к лучшему жизнь в своем родном городе и крае, решают социальные проблемы, достойны признания. Мы надеемся, что они вдохновят других начинать свое дело в социальной сфере, своим примером докажут, что социальный бизнес дает возможность не только помогать окружающим, но и зарабатывать деньги", - цитирует пресс-служба гендиректора центра "Мой бизнес" Евгения Никифорова.

Мероприятия для представителей бизнеса в Приморье проходят в рамках региональной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края", рассчитанной до 2021 года.