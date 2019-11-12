Детсад в Нижнем Новгороде закрыли на карантин после вспышки кишечной инфекции

ТАСС, 12 ноября. Детский сад "Антошка" в Нижнем Новгороде закрыли на карантин из-за распространения кишечной инфекции среди детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой управления Роспотребнадзора по региону.

"После поступления информации о регистрации групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в детском саду №276 сотрудники управления Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование <…> Работа детского сада приостановлена", - указано в сообщении.

Кишечная инфекция была выявлена у девяти детей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, никто из них не госпитализирован.

"При лабораторном исследовании у трех сотрудников детского сада обнаружены возбудители кишечной инфекции. Данные сотрудники отстранены от работы", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ведомства выявили, что в детсаду некачественно проводится уборка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела.