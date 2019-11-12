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Голикова: к 2027 году в РФ создадут несколько препаратов против генетических заболеваний

Вице-премьер заявила о необходимости ускоренно внедрить генетические технологии в производство

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Россия в рамках программы развития генетических технологий к 2027 году планирует создать три лекарственных препарата для лечения генетических заболеваний и не менее пяти - от инфекционных заболеваний, сообщила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник в Новосибирске проводит совещание о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в РФ. В частности, участники совещания обсуждали вопросы реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы, деятельность центров геномных исследований по обеспечению биологической безопасности, технологической независимости и в целях развития сельского хозяйства, а также перспективы участия индустриальных партнеров во внедрении прикладных разработок центров генетических исследований.

"Те результаты, которые мы собираемся получить в рамках программы к 2027 году, - это не менее 36 технологий генетических в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Это порядка 20, а, может быть, и больше лекарственных препаратов, три из них, которые будут лечить генетические заболевания, не менее пяти препаратов - это препараты от инфекционных заболеваний", - сообщила Голикова на совещании. Она отметила, что часть из них участники совещания видели.

"Безусловно, [это] те технологии, которые будут разрабатываться для сельского хозяйства", - добавила вице-премьер.

Внедрение технологий

Россия имеет мало патентов в области генетических технологий, нужно продумать механизмы для заинтересованных предприятий для быстрого внедрения разработок в промышленное и сельскохозяйственное производство, заявила Голикова.

"Мы предлагаем, чтобы для тех, кто из предприятий реального сектора будет заинтересован этими разработками, были продуманы соответствующие механизмы стимулирования быстрого внедрения этих разработок в промышленное и сельскохозяйственное производство", - сообщила Голикова на совещании.

Она отметила, что пока доля России на этом рынке ничтожно мала, и развивать свои компетенции чрезвычайно важно. По ее словам, в 2017 году рынок технологий генетического редактирования оценивался в $3,2 млрд, к 2022 году предполагается, что это будет более $6 млрд.

"Этот рынок растет очень быстрыми темпами - 14,5%. Нам нельзя от этой работы отставать. Мы занимаем по количеству патентов в области генетических технологий не самое плохое - девятое - место, но данные, которые мы имеем последние за 2017 год, - таких патентов у нас только 22, при этом мы идем с очень большим разрывом с США, у которых 9606 патентов", - рассказала вице-премьер.

По ее словам, для работы в этом направлении на начальной стадии очень важно иметь представление об индустриальных партнерах и о том, какие разработки могут их заинтересовать. "Здесь связующим звеном между нашими геномными центрами и индустриальными партнерами являются министерство промышленности и торговли и министерство сельского хозяйства, отрасли которых являются реальными потребителями того, что будут наработано. Такой обмен мы готовы наладить", - заключила Голикова.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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