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МЧС прогнозирует ухудшение ситуации с подтоплениями в Новгородской области

Ранее в регионе ввели режим ЧС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Подъем уровня воды в реках и подтопления новых территорий в Новгородской области прогнозируют сотрудники регионального ГУ МЧС России. Сейчас ситуация ухудшилась в одном из десяти пострадавших после ливней районов, сообщается на сайте областного МЧС.

В регионе 2-4 ноября выпала месячная норма осадков, 6 ноября был введен режим ЧС. Последствия непогоды ликвидируют более 400 сотрудников спасательных служб. При этом дожди в регионе продолжаются. "Согласно прогнозу синоптиков, в период до 13 ноября ожидается выпадение до 20-25 мм осадков. На основании прогноза следует, что в ближайшие двое суток сохранятся высокие уровни воды в реках области и озере Ильмень. При этом местами возможны подъемы уровней воды и подтопление территорий населенных пунктов в Чудовском районе (п. Краснофарфорный, н. п. Волхов Мост), Новгородском районе (н .п. Холынья, н. п. Русско, н. п. Пролетарий, н. п. Бронница), а также ухудшение ситуации в Хвойнинском районе (п. Хвойная, с. Песь)", - говорится в сообщении.

По данным на утро вторника, подтопленными остаются 34 населенных пункта в десяти районах области, от воды не освободились восемь частных домов, в которых живут 20 человек. МЧС сообщает, что в Хвойнинском районе уже зафиксированы новые подтопленные приусадебные участки.

Как сообщили ТАСС в "Новгородавтодоре", накануне специалистам, которых на поврежденных участках магистралей работает порядка 150 человек, удалось ликвидировать последствия размывов на пяти участках дорог в Валдайском, Крестецком, Старорусском, Шимском районах. "С учетом зафиксированных новых размывов, подтопленными остаются 16 участков дорог. На 7 участках выставлены предупреждающие знаки, движение открыто", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияНовгородская область
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