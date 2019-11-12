Малышева намерена отсудить по миллиону рублей у каждого СМИ за клевету

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Телеведущая Елена Малышева пообещала отсудить не менее одного миллиона рублей у каждого СМИ, опубликовавшего про нее клевету на своих ресурсах, ведущая также намерена опубликовать фотографии авторов статей.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что телеведущая находилась в аэропорту Краснодара якобы в нетрезвом виде. Об этом она во вторник рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Действительно собираюсь обратиться в суд, причем отдельно на каждое средство массовой информации, которое занимается ложью. Я никаких извинений не видела, - сказала собеседница агентства. - Напоминаю, что у нас сегодня есть ответственность за фейковые новости, - сказала она. - Поэтому с каждого СМИ, даже с самых маленьких, будут взысканы не менее миллиона рублей с каждого".

Малышева также подчеркнула, что пора положить конец анонимным публикациям. "Сложилась такая ситуация, что на телевидении мы все лицом отвечаем за свои слова и поступки. В интернете нет лиц. И вторая мысль, которая меня просто преследует, - опубликовать лица - либо главных редакторов, либо тех журналистов, которые эти статьи написали, потому что все анонимно, люди гадят анонимно. Ты не можешь найти концов. Но так как это издания, многие из них крупные известные, то за вранье надо платить", - добавила Малышева.

Она также подчеркнула, что не имеет вредных привычек. "Я не пью, не курю и не ругаюсь матом, особенно мне неприятно, что люди об этом пишут, вероятно, меряя меня, по своим ощущениям от жизни", - поделилась она.

Малышева ведет программы "Жить здорово" и "Здоровье с Еленой Малышевой".