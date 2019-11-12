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Рособрнадзор пригласил родителей обсудить совершенствование итоговых контрольных

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил необходимость трансформации работ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Рособрнадзор готов обсудить предложения родителей и педагогов в работе над совершенствованием Всероссийских проверочных работ. Об этом заявил во вторник глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

"Я хочу сегодня впервые сказать, что на сайте Федерального института оценки качества образования начинается обсуждение демоверсии и сбор предложений по совершенствованию и содержанию и организации всероссийских проверочных работ. Поэтому я всех - и родителей, и педагогов - приглашаю к этому обсуждению", - сказал Кравцов.

Он отметил, что с момента введения в 2015 году Всероссийских проверочных работ прошло достаточное количество времени, они требуют определенной трансформации.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в каждом классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Организация ВПР предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и критериев оценивания.

В 2019 году ВПР проходили для учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов. Контрольные писали свыше 5 млн учащихся.

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Россия
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