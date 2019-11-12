"Автодор" предложил сократить период использования шипованной резины в центральной России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" провела исследование по оценке влияния использования шипованной резины на российские автодороги и считает целесообразным сократить период ее использования в центральной России, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Согласно итогам исследования, в центральной части РФ можно сократить срок использования шин (шипованной резины - прим. ТАСС) с 273 дней до 188 дней", - пояснили ТАСС в "Автодоре".

Регионам же предлагается установить свои нормы в соответствии с местными климатическими условиями, прописав их в соответствующих правилах, которые утверждаются правительством.

Результаты исследования госкомпания уже представила в Минтранс РФ. При этом в "Автодоре" сообщили, что планируют продолжить научно-исследовательские работы в этой сфере.

"На законодательном уровне РФ не закреплен разрешенный период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, а также не определены штрафы за его нарушение. Кроме того, до сих пор в РФ с достоверной точностью не оценена степень износа дорожных покрытий шипованными шинами, и на основании чего не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий", - отметили в пресс-службе госкомпании.

ГК "Автодор" занимается созданием и развитием опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, также привлекает внебюджетные инвестиции и развивает объекты дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.