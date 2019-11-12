В 2019 году число зарегистрированных российских СМИ возросло на 16%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор с января по сентябрь 2019 года зарегистрировал на 16% больше СМИ, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ведомства.

"За девять месяцев в Роскомнадзор поступило 2175 заявлений на регистрацию СМИ. По результатам рассмотрений сотрудниками службы были приняты решения о регистрации 1678 СМИ, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2018 года (1443)", - указано в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что доля возвратов поступивших заявок составила 22,9% от их общего количества. Основными причинами возврата документов стали нарушение требований порядка подачи заявления о регистрации, подача заявления от имени учредителя лицом, не имеющим полномочий, или неуплата государственной пошлины.