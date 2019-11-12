Школьники в Крыму впервые написали диктант в день крымскотатарской письменности

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Тестовый диктант на знание национальных традиций, языка, культуры крымских татар впервые прошел в день крымскотатарской письменности и культуры в школе №44 города Симферополя имени героя России Алиме Абденанновой, сообщила ТАСС замдиректора школы по учебно-воспитательной работе Лутфие Аметова.

День крымскотатарской письменности и культуры отмечается ежегодно с ноября 2009 года по инициативе Республиканской крымскотатарской библиотеки имени И.Гаспринского для возрождения и популяризации языка и культуры крымских татар.

"Тестовый диктант на знание традиций, культуры, языка крымских татар в нашей школе прошел впервые, в нем приняли участие 200 учеников. Задания диктанта также были впервые сформулированы на крымскотатарском языке", - сообщила Аметова.

Школу №44, которую строили почти четверть века, называют "школой четырех президентов", поскольку с 1992 года обещания о ее постройке давали все президенты Украины от Леонида Кравчука до Виктора Януковича. Достроена она была после того, как полуостров воссоединился с Россией. Первых учащихся она приняла 1 сентября 2017 года.

Сейчас, по словам Аметовой, в ней обучается 1200 школьников, более 90% из них - крымские татары. Обучение в ней ведется на русском и крымскотатарском языках. "Дети с удовольствием изучают и родители рады, что у нас преподается крымскотатарский язык. Мы стараемся, чтобы наши дети знали язык, культуру нашей нации", - сказала она.

Диктант на знание крымскотатарского языка прошел и еще в одной школе Симферополя - №42, где обучается и изучает родной язык более 1300 детей. Как сообщила ТАСС директор школы Лайла Эннанова, в его написании приняло участие более 600 учащихся. Свои знания также продемонстрировали учителя и родители школьников.

Сколько букв в алфавите

Всего вопросов теста-диктанта - 22, все они на крымскотатарском языке. Разработал их учитель крымскотатарского языка школы №44 Исмаил Аминов. В него вошли вопросы по культуре, языкознанию, истории.

"К примеру, мы спрашиваем, сколько букв в крымскотатарском алфавите? К русскому алфавиту добавили четыре буквы и таким образом их общее количество стало 37. Или - кто является первым олимпийским чемпионом среди крымских татар? Это Рустем Казаков, борец, чемпион Мюнхенской Олимпиады-72 и так далее", - рассказал ТАСС Аметов.

Вопросы обычные, но далеко не все взрослые знают на них ответы, а для того, чтобы популяризировать крымскотатарскую культуру, необходимо проводить такие диктанты как минимум каждый год.

"Для крымских татар, как и для любого народа, письменность - это основа, без которой развитие нации невозможно. Если мы забудем свой язык, мы не будем нацией. Поэтому мы должны развивать язык, заботиться о нем и популяризировать", - считает он.

Сохранить язык

Ученые считают, что для сохранения и развития крымскотатарского языка в республике необходимо принятие специальной государственной программы. "Такую программу мы, ученые, готовы помочь разработать, тем более что есть и концепция такой программы", - сообщила ТАСС доктор филологических наук, профессор кафедры крымскотатарской филологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Лемара Селендили.

В республике, по словам Селендили, которая является также председателем комитета по образованию и науке общественного совета крымских татар при главе Республики Крым, 14 школ с углубленным изучением крымскотатарского языка и 26 классов, в которых углубленно изучается крымскотатарский язык, чего явно недостаточно и не удовлетворяет всех потребностей.

"Это всего лишь покрывает потребности на 3,1% всего крымскотатарского населения школьного возраста. Конечно, это несколько выше, чем было в период, когда Крым находился в составе Украины, но все равно не хватает школ и классов, поскольку демографическая ситуация улучшается", - отметила она.

Кроме того, по словам профессора, в регионе остро ощущается нехватка специализированного научно-исследовательского института крымскотатарского языка, литературы и истории. Такой институт, носивший имя А.С. Пушкина, существовал до депортации крымских татар из Крыма в 1944 году, но после их массового возвращения, которое пришлось на конец 1980-х начало 1990-х годов, не был воссоздан. "Это упущение необходимо устранять сейчас, тем более, что российское законодательство позволяет развивать национальные языки и культуру", - сказала Селендили.

Помощь после воссоединения с Россией

18 мая 2019 года исполнилось 75 лет с начала депортации крымских татар в 1944 году. 21 апреля 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тысячи, армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.

Вопросы, связанные с репатриантами, впервые начали решаться с воссоединения Крыма с Россией. До 2020 года в рамках реализации ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма будет реализовано 74 инвестиционных проекта на общую сумму свыше 7 млрд рублей, что позволит обеспечить около двух тысяч семей собственным жильем, ввести в эксплуатацию семь детсадов на 1,5 тыс. мест, две школы на 1 тыс. мест, обеспечить более 10 тыс. семей сетями электро-, водо-, газоснабжения и канализацией.

В республике, в соответствии с местным законодательством, три языка: русский, украинский и крымскотатарский имеют статус государственного.