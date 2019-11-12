Глава Минприроды предложил проводить в школах уроки лесной грамотности

ОДИНЦОВО, 12 ноября. /ТАСС/. Факультативные занятия по изучению правил поведения в лесу и ответственности человека перед природой стоит ввести в программу 8-11 классов, считает глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Министр во вторник посетил тренировочную базу стрелкового центра "Калашников", чтобы оценить новый уровень подготовки "заповедного спецназа", инспекторов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) из оперативных групп.

"В идеале было бы запустить эту программу [по лесной грамотности] в наши школы 8-11 классов. Чтобы инспекторский состав проводил какие-то факультативные занятия, где рассказывал ребятам о том, как нужно вести себя в лесу, что человек имеет право там делать, а что нет", - сказал глава Минприроды.

По его мнению, подобные уроки также могли бы способствовать сокращению числа браконьеров, поэтому "чем раньше ребенок начнет понимать свою ответственность перед природой, тем лучше".

Программа профессиональной подготовки "заповедного спецназа" реализуется Минприроды России совместно с представителями концерна "Калашников". В ее рамках внедрена система профессиональной стрелковой подготовки бойцов, утверждена официальная форма и подготовлены правила ношения оружия. Из 4 тыс. инспекторов ООПТ более 800 являются "заповедным спецназом".