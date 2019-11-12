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Россия и Белоруссия гармонизируют законодательство в сфере охраны здоровья

Как отметила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, специалисты обеих стран постоянно поддерживают контакты и обмениваются опытом

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продолжат взаимодействие в сфере здравоохранения, заявила во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на встрече с заместителем премьер-министра Белоруссии Игорем Петришенко.

"Мы проходим близкие процессы в демографии с учетом нашей общей истории. У нас есть платформа Евразийского экономического союза, внутри которого мы фактически гармонизируем наши нормативные, законодательные подходы в решении этих проблем", - отметила глава Минздрава РФ.

Скворцова заявила о наличии хороших контактов между учреждениями здравоохранения РФ и Белоруссии. "С развитием цифровых технологий специалисты имеют возможность быть на связи, в том числе и для получения второго экспертного мнения", - сказала российский министр. Кроме того, добавила она, "с развитием цифровых технологий есть возможность использования телемедицины с подключением технологий, которые есть в Белоруссии и России". Скворцова также считает перспективным направлением сотрудничества сторон в области антимикробной резистентности.

"Мы решаем одинаковые задачи, в первую очередь, в сфере демографии, профилактики заболеваний", - заявил вице-премьер белорусского правительства Игорь Петришенко. Он считает важным продолжение сотрудничества по обмену научными разработками, в сфере подготовки кадров. "Мы заинтересованы в том, чтобы здоровье граждан Беларуси и России находилось под надежной защитой наших двух министерств", - сказал заместитель премьер-министра Белоруссии.

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