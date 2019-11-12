Делегация журналистов из ЕС, Африки и Азии прибыла с ознакомительной поездкой в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Делегация иностранных журналистов из стран Европейского союза, Африки и Азии прибыла в Республику Крым с ознакомительной поездкой, сообщил во вторник ТАСС глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"В республику прибыла большая группа иностранных журналистов, там и из Италии, из Словакии, Франции, Вьетнама, Кении, ЮАР, Индии, Португалии, других стран. У них ознакомительная поездка. Для нас это очень важно, они смогут лично убедиться в изменениях, произошедших на полуострове, пообщаться с людьми", - сказал он.

По словам главы комитета, представители зарубежных СМИ встретятся с руководством республики, а также с представителями национально-культурных обществ, познакомятся с достопримечательностями полуострова.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.